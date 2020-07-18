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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

۱۷۷ نفر در خراسانی شمالی به دلیل بیماری کویید ۱۹ بستری هستند

۱۷۷ نفر در خراسانی شمالی به دلیل بیماری کویید ۱۹ بستری هستند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ۱۷۷نفر مبتلا به کویید ۱۹ در بیمارستانهای خراسان شمالی بستری هستند و روزانه به طور متوسط بین ۳ تا ۶ نفر جان خود از دست داده‌اند.

سید احمد هاشمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: وضعیت استان در حوزه شیوع کرونا مناسب نیست و طی سه هفته گذشته تعداد افراد بستری شده و مبتلا به کرونا به شدت رشد داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: برخی از مبتلایان به کرونا به محض اینکه به اورژانس می‌رسند جان خود را از دست می‌دهند که نشان از سهل انگاری هم شهریان است.

وی با اشاره به تعداد بیماران بستری در استان افزود: هم اکنون بیش از ۱۷۷ نفر مبتلا به کویید ۱۹ در بیمارستان‌های خراسان شمالی بستری هستند و در چند روز گذشته به طور متوسط بین ۳ تا ۶ نفر جان خود از دست داده‌اند.

هاشمی وضعیت شهرستان‌های بجنورد، شیروان و گرمه را قرمز اعلام کرد و گفت: شهرستان‌های اسفراین و راز و جرگلان در شرایط نارنجی و شهرهای دیگر استان وضعیت زرد دارند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها تاکید کرد: عموم افرادی که به کرونا مبتلا شده‌اند یا در مراسم عروسی شرکت کرده‌اند و یا به مسافرت رفته‌اند لذا اکیداً توصیه می‌کنیم از حضور در هر تجمعی به شدت خودداری شود.

کد مطلب 4976580

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