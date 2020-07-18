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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

گزارش پلیس راهور؛

تردد در محورهای شمالی روان است/ ترافیک سنگین در ورودی پایتخت

تردد در محورهای شمالی روان است/ ترافیک سنگین در ورودی پایتخت

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا آخرین وضعیت ترافیکی راه ها را تشریح کرد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت روان گزارش شده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: ترافیک در آزادراه کرج- قزوین محدوده بهشت سکینه سنگین گزارش شده و در آزادراه قزوین- کرج و کرج- تهران حد فاصل ساسانی تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است

وی در پایان گفت: همچنان محورهای شهداد- نهبندان، خرم آباد- پل دختر، شمشک- دیزین، اولنگ شاهرود و کیلومتر ۱۱۰ محور قزوین همدان تا اطلاع ثانوی مسدود و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

کد مطلب 4976588

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