تردد در محورهای شمالی روان است/ ترافیک سنگین در ورودی پایتخت

سرهنگ نادر رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت روان گزارش شده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: ترافیک در آزادراه کرج- قزوین محدوده بهشت سکینه سنگین گزارش شده و در آزادراه قزوین- کرج و کرج- تهران حد فاصل ساسانی تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است

وی در پایان گفت: همچنان محورهای شهداد- نهبندان، خرم آباد- پل دختر، شمشک- دیزین، اولنگ شاهرود و کیلومتر ۱۱۰ محور قزوین همدان تا اطلاع ثانوی مسدود و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.