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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

بختیاری خبر داد

برگزاری مرحله دوم پویش ایران همدل از روز عید غدیر

برگزاری مرحله دوم پویش ایران همدل از روز عید غدیر

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از برگزاری مرحله دوم پویش ایران همدل از روز عید غدیر در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری در خصوص برگزاری پویش ایران همدل گفت: مرحله اول این طرح موفقیت آمیز بود و در استان‌های مختلف کشور اجرایی شد به همین دلیل مرحله دوم آن را نیز در تمامی استان‌ها از روز عید غدیر تا پایان ماه صفر اجرایی خواهیم کرد.

وی گفت: پویش «ایران همدل» با هدف کمک و همیاری مردم برای شکست کرونا و دستگیری و گره گشایی از نیازمندان شکل گرفته است، همه مردم و خیرین و نیکوکاران ایران می‌توانند در این پویش شرکت کنند.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: در خصوص چگونگی مشارکت مردم و همچنین خیرین و نوع کمک‌های مردمی نقدی و غیر نقدی به زودی اطلاع رسانی دقیقی انجام می‌شود.

بختیاری گفت: این طرح با محوریت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی، بنیاد مادر مهربان، جمعیت امام رضایی‌ها و تعدادی از چهره‌های فعال و مؤثر در عرصه ترویج کمک‌های مردمی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4976591

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