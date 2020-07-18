برگزاری مرحله دوم پویش ایران همدل از روز عید غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری در خصوص برگزاری پویش ایران همدل گفت: مرحله اول این طرح موفقیت آمیز بود و در استان‌های مختلف کشور اجرایی شد به همین دلیل مرحله دوم آن را نیز در تمامی استان‌ها از روز عید غدیر تا پایان ماه صفر اجرایی خواهیم کرد.

وی گفت: پویش «ایران همدل» با هدف کمک و همیاری مردم برای شکست کرونا و دستگیری و گره گشایی از نیازمندان شکل گرفته است، همه مردم و خیرین و نیکوکاران ایران می‌توانند در این پویش شرکت کنند.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: در خصوص چگونگی مشارکت مردم و همچنین خیرین و نوع کمک‌های مردمی نقدی و غیر نقدی به زودی اطلاع رسانی دقیقی انجام می‌شود.

بختیاری گفت: این طرح با محوریت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی، بنیاد مادر مهربان، جمعیت امام رضایی‌ها و تعدادی از چهره‌های فعال و مؤثر در عرصه ترویج کمک‌های مردمی برگزار می‌شود.