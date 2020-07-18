به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مراسم اکران خصوصی مجموعه مستند «میوهها روی درخت ماندهاند» با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و نخبگان حوزه اقتصاد و کشاورزی برگزار شد.
این مراسم با حضور عباسعلی زالی معاون هماهنگی و نظارت مرکز، رییس اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و وزیر کشاورزی در دولتهای سوم و چهارم، ابراهیم رزاقی اقتصاددان و نظریهپرداز، دکترای توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد بازنشسته و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، رضا صالحی استاد دانشگاه تهران، مهندس حسین عسکری عضو تعاونی کشاورزی، استاد دانشگاه و کارشناس کشاورزی، سید محمدابراهیم موسوی جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمد قاسمی پژوهشگر و عضو قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، سید مجید قائم مقامی دانش آموخته کشاورزی، احمد شفیعی تهیهکننده مستند و علی خسروی کارگردان مجموعه مستند «میوهها روی درخت ماندهاند» در سازمان هنری رسانهای اوج برگزار شد.
در این مراسم، بدلیل اتفاقات اخیر در حوزه کشاورزی و اعتراضات فراوان کشاورزان و باغداران به سوء مدیریت و همچنین نقش دلالیسم در نرخگذاری بازار میوه و ترهبار و محصولات کشاورزی؛ دو قسمت از مجموعه مستند «میوهها روی درخت ماندهاند» با عناوین نقش مدیریت در صنعت کشاورزی و آفت دلالیسم به نمایش درآمد.
پس از پایان نمایش بخشهای منتخب مجموعه مستند «میوهها روی درخت ماندهاند»، حاضران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و عباسعلی زالی به عنوان اولین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد تا این مجموعه مستند در اختیار تمام دولتمردان قرار گیرد تا بتوانند تصمیمات بهتری در ارتباط با مدیریت کلان حوزه کشاورزی در کشور بگیرند.
زالی رییس اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین با اشاره به اهمیت ساخت آثار مستند درباره موضوعات مهمی مانند کشاورزی تاکید کرد: کشاورزی پایه استقلال هر کشوری است و من خوشحالم که برای اولین بار گروهی به این فکر افتادند تا واقعیتهای بخش کشاورزی کشور در قالب یک اثر مستند به تصویر کشیده شود. مشکلاتی که در این بخش است و راهحلهایی که میتواند به وسیله هنر ارائه شود میتواند مشکلات گوناگون در حوزه کشاورزی را برای عموم مردم روشن کند و از همه مهمتر به گوش مسئولین مربوطه برساند تا تصمیمات بهتری در این عرصه بگیرند.
همچنین ابراهیم رزاقی اقتصاددان و نظریهپرداز نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگترین هجوم به کشور هجوم اقتصادی است، گفت: به اعتقاد من رزمندگی فقط معطوف به جبهههای نبرد نمیشود و در حال حاضر بزرگترین هجوم به ایران، هجوم اقتصادی است. بزرگترین انفعال هم در اقتصاد است و کار این مستند مانند کار یک رزمنده است. معمولاً وقتی در یک اثر مستند چنین موضوعات مهمی مطرح میشود باید برای عموم به نمایش در بیاید تا همه مردم متوجه شوند درد اصلی چیست.
مجموعه مستند «میوهها روی درخت ماندهاند» نخستین مستندی است که به بررسی تحلیلی صنعت کشاورزی در محورهای تولید، عرضه، صادرات، واردات، قاچاق، دلالیسم و مدیریت کشاورزی در ایران و همچنین ارائه راهکار در هرکدام از بخشها میپردازد که در ۸ قسمت ۲۵ دقیقهای آماده نمایش شده است.
مجموعه مستند «میوهها روی درخت ماندهاند» به کارگردانی علی خسروی و تهیهکنندگی احمد شفیعی تولید شده در خانه مستند انقلاب اسلامی و محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که از روز سهشنبه ۲۴ تیرماه بصورت همزمان در سایتهای نمایش آنلاین فیلم عرضه خواهد شد.
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