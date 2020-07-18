به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا به ریاست رئیس جمهور، گفت: عمده مطالب مطرح شده در جلسه امروز اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا برای مقابله با این بیماری بود که رئیس جمهور بر آنها تأکید داشت.

وی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات ستاد در استان، اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم در این رابطه و به خصوص موضوع استفاده از ماسک در مراکز عمومی و ادارات، عدم برگزاری مراسم عروسی و ترحیم و در بحث اجاره مسکن طبق مصوبه ستاد عمل کنند و با مجموعه دولت همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت تقویت امکانات مراکز درمانی، تصریح کرد: در سفر هفته اخیر معاون وزیر بهداشت تعداد ۳۸ تخت ICU برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی به مراکز درمانی استان افزوده شد که پیگیر افزایش این امکانات هستیم تا در فصل پاییز که احتمال افزایش تعداد مبتلایان وجود دارد، با کمبود مواجه نشویم.

خادمی، افزود: در جلسه امروز کاهش ساعت کاری یا ظرفیت نیروی ادارات استان‌ها مطرح نشد، البته در لرستان مصوبه مرخصی افراد دارای بیماری زمینه‌ای، مشکوک به ابتلاء و دارای علائم، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از ۶ سال به منظور جلوگیری از حضور این افراد در محل کار در حال اجراست.

وی، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد، در چند روز اخیر پلمپ تعدادی از تالارهای پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم کرده‌اند انجام گرفته و قانون در مورد تخلف آنها اعمال خواهد شد.

استاندار لرستان با تأکید بر برخورد قانونی با افرادی که در این ایام اقدام به برگزاری مراسم عروسی یا عزا با حضور مردم می‌کنند، گفت: طبق مصوبه ستاد برگزاری هرگونه مراسم جرم است و افرادی که حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند و مرتکب این جرم می‌شوند به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

خادمی، خواستار اجرای امر به معروف و نهی از منکر در زمینه جلوگیری از برگزاری این قبیل مراسمات شد و گفت: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده این موارد با تذکر و اطلاع رسانی، از برگزاری مراسم عروسی و ختم که محل تجمع هستند جلوگیری کرده و ما را در مقابله با کرونا یاری کنند.