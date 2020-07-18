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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

رئیس اداره تعاون روستایی شاهرود:

۱۷۰۰ تن نهاده دامی بین روستاییان شاهرود توزیع شد

۱۷۰۰ تن نهاده دامی بین روستاییان شاهرود توزیع شد

شاهرود- رئیس اداره تعاون روستایی شاهرود بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۷۰۰ تن نهاده دامی در روستاهای این شهرستان توزیع شد، گفت: یک‌میلیون لیتر انواع مواد سوختی توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین پور صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و سوخت موردنیاز کشاورزان و روستاییان ازجمله مهم‌ترین وظایف شرکت‌های تعاونی روستایی است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۷۰۰ تن نهاده دامی در روستاهای شاهرود توزیع‌شده است.

وی بابیان اینکه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر انواع مواد سوختی بنزین، نفت گاز و نفت سفید از طریق شرکت تعاونی‌ها بین روستاییان این شهرستان توزیع‌شده است، افزود: در این مدت دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرم، لیتر انواع سموم شیمیایی در بین کشاورزان توزیع‌شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شاهرود با اشاره به خریداری ۲۰۳ تن گندم بذری از پیمانکاران طرف قرارداد با اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵۰ تن کود شیمیایی، سه تن کود ریزمغذی و ۱۵ تن کود آلی و زیستی در بین کشاورزان شاهرودی توزیع‌شده است.

حسین پور با تأکید بر اینکه در این مدت در مراکز خرید گندم و کلزا شاهرود ۹۸۵ تن گندم و دانه روغنی کلزا به‌صورت تضمینی از کشاورزان شاهرود خریداری‌شده است، خاطرنشان کرد: پیگیری برای وصول مطالبات کشاورزان در این راستا در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4976602

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