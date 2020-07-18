استفاده امارات از مزدوران برای ترور افراد در کشورهای درگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت آمریکایی «بازفید» در گزارشی درباره سیاست های امارات در منطقه به ویژه در لیبی نوشت: امارات از عناصر مزدور خود برای مداخله در درگیری ها در جهان عرب به ویژه یمن و لیبی استفاده می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است: امارات از مزدوران خود برای انجام ترورها در یمن استفاده کرده است. این کشور می کوشد با انجام این ترورها مخالفان سیاست های جدایی طلبانه خود را در یمن حذف فیزیکی کند. امارات تمام کسانی که با حضور این کشور و دست اندازی آن بر منابع جنوب یمن مخالف هستند کنار می زند.

بر اساس این گزارش، ابوظبی افرادی که با افزایش نفوذ نظامی امارات در جنوب یمن با هدف تامین امنیت تجارت این کشور از طریق اقیانوس هند، مخالف هستند ترور می کند.

سایت های یمنی گزارش دادند که امارات یک قرارداد به ارزش ۵۲۹ میلیون دلار با یک شرکت امنیتی به مدیریت «اریک پرنس» افسر سابق ارتش آمریکا امضا کرده است.

این افسر سابق آمریکایی به اتهامات جنایی تحت پیگرد قضایی قرار دارد. وی بنیانگذار شرکت آمریکایی بلک واتر است که بسیار بدنام بوده و به ارتکاب جنایت در عراق متهم است.

بر اساس این گزارش، شرکت خدمات امنیتی اماراتی با نام سپر سیاه تعداد از سودانی ها را در سال ۲۰۱۹ به دبی منتقل کرد و به آنها وعده نگهبانی در تاسیسات نفتی امارات را داده بود اما به صورت اجباری آنها را به لیبی و یمن اعزام کرد.