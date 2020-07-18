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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۱

درخواست زالی از نمکی؛

مرخصی مادران شاغل با شرایط خاص افزایش یابد

مرخصی مادران شاغل با شرایط خاص افزایش یابد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، افزایش مرخصی مادران شاغل دارای شرایط خاص را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نامه‌ای خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت افزایش میزان مرخصی مادران باردار، شیرده و مادران شاغل دارای فرزند زیر یک سال را خواستار شد.

در متن نامه زالی به نمکی آمده است: «نظر به تأکیدات حضرتعالی مبنی بر کاهش تردد افراد با ریسک بالای ابتلاء به بیماری کرونا در سطح شهر و با عنایت به اینکه هم اکنون تعداد زیادی از مادران باردار، شیرده و همچنین مادران شاغل دارای فرزند زیر یک سال با پایان مرخصی در آستانه ورود به محل کار خواهند بود، خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۹۹، پیشنهاد افزایش میزان مرخصی اقشار ذکر شده در ستاد ملی مطرح شود.»

کد مطلب 4976621

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