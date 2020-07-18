مرخصی مادران شاغل با شرایط خاص افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نامه‌ای خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت افزایش میزان مرخصی مادران باردار، شیرده و مادران شاغل دارای فرزند زیر یک سال را خواستار شد.

در متن نامه زالی به نمکی آمده است: «نظر به تأکیدات حضرتعالی مبنی بر کاهش تردد افراد با ریسک بالای ابتلاء به بیماری کرونا در سطح شهر و با عنایت به اینکه هم اکنون تعداد زیادی از مادران باردار، شیرده و همچنین مادران شاغل دارای فرزند زیر یک سال با پایان مرخصی در آستانه ورود به محل کار خواهند بود، خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۹۹، پیشنهاد افزایش میزان مرخصی اقشار ذکر شده در ستاد ملی مطرح شود.»