بستری ۵۱ نفر مبتلا به کرونا در استان اردبیل/۳۱۵نفر بستری شدند

محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده که از این تعداد ۳۰ نفر از اردبیل، ۱۰ نفر پارس آباد، پنج نفر مشگین شهر، ۲ نفر گرمی و چهار نفر نیز از خلخال است.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۳۱۵ نفر است، افزود: از این تعداد ۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و ۳۳ مورد ترخیص و پنج مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزاری مراسمات ترحیم و مراسم عروسی را عامل مهمی در افزایش تعداد مبتلایان در هفته اخیر دانست و تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده، حضور در مراسم‌های پرتجمع و صرف غذا در این مکان‌ها موجب گسترش این بیماری در بین مردم می‌شود چرا که عموماً در چنین مراسم‌هایی از ماسک استفاده نمی‌شود و در صورت ابتلاء آشپزها و افرادی که در طبخ غذا مشارکت دارند سبب می‌شود درصد بالایی از شرکت کنندگان در مراسمات به بیماری خطرناک کرونا مبتلا شوند.

رضایی بنا رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اصناف و استفاده از ماسک را در پیشگیری از ابتلاء به کرونا بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: ظرفیت یازدهمین بخش پذیرش بیماران در بیمارستان امام خمینی اردبیل نیز تکمیل شده و مجبور هستیم ظرفیت‌های جدیدی را در راستای پذیرش بیماران جدید ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل در وضعیت قرمز قرار دارد توصیه می‌شود از مسافرت‌های غیرضروری و حضور در مراسمات خودداری کنند چرا که عدم رعایت این مسائل باعث تقویت این ویروس و افزایش مبتلایان به بیماری کرونا خواهد شد.