سیر نزولی ابتلا به کووید ۱۹ در کرمانشاه/ ۳۹۱ کرمانشاهی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا مرادی امروز شنبه در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا استان کرمانشاه با اشاره به نزولی شدن سیر بیماری کرونا در استان گفت: خوشبختانه وضعیت استان نسبت به ۲ هفته گذشته بهتر شده و تعداد موارد بستری مبتلا به کووید ۱۹ در استان روند کاهشی دارد.



رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ نفر در بیمارستان‌های استان بستری و ۵۵ نفر مرخص شدند و هم اکنون ۳۲۰ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند.



وی خاطر نشان کرد: ۵۱ مورد از این بیماران در آی. سی. یو بستری هستند که ۲۲ مورد به دستگاه اکسیژن وصل هستند.

بستری بیش از ۸۶۰۰ بیمار کرونایی از ابتدای آغاز اپیدمی



مرادی گفت: تعداد کل بیماران بستری در استان از ابتدای شروع اپیدمی تا کنون به هشت هزار و ۶۴۷ نفر رسیده است که متأسفانه ۳۹۱ نفر با تشخیص قطعی کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.



وی با اعلام مصوبات خواستار ذخیره یک ماه مرخصی کادر بهداشت و درمان شد و بیان کرد: با توجه به اینکه مرخصی‌ها در چند ماه گذشته لغو بوده، لذا استدعا داریم این مرخصی به مدت یک‌ماه برای سال بعد ذخیره شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نامه معاون بهداشتی وزیر بهداشت مبنی بر تقدیر و تشکر از دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: جا دارد ما هم به مناسبت همکاری و تشکیل دادیار ویژه کرونا در استان تقدیر و تشکر کنیم.



این مسئول ادامه داد: از آنجا که توزیع ماسک توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود وقت دانشگاه گرفته می‌شود، لذا توزیع ماسک در صورت امکان فقط برای مراکز درمانی و نظام پزشکی را داشته باشیم و بقیه توزیع ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.



مرادی به مناسبت‌های پیش رو در مرداد و شهریور ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به برگزاری امتحانات جامع، کنکور سراسری، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ۱۵ شهریور و فرارسیدن ماه محرم و شروع ایام سوگواری امام حسین (ع) باید از همین امروز به فکر پیک جدید بیماری باشیم.



وی ادامه داد: به همین منظور ضروری است با برنامه ریزی منسجم، پروتکل‌های بهداشتی ویژه‌ای در این خصوص اجرا شود تا شاهد کمترین آلودگی باشیم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: به لحاظ تعریف به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر اگر یک نفر یا کمتر از یک نفر آلوده داشته باشیم وضعیت سفید تا ۳ نفر زرد و بیشتر از ۳ نفر باشد قرمز محسوب می‌شود.



مرادی گفت: در استان کرمانشاه اگر بیشتر از ۶۰ نفر آلوده داشته باشیم قرمز محسوب می‌شود و این وضعیت قرمز برای ۲ هفته ادامه خواهد داشت که در استان کرمانشاه بیشترین آمار مربوط به اسلام آباد غرب و سنقر و کلیایی و کمترین آمار کنگاور است.



این مسئول بار دیگر بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم تاکید کرد و گفت: وضعیت استان رو به بهبودی است و تداوم این وضعیت نیازمند رعایت مردم است.