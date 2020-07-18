میزبانی تالار قشقایی از «کوکاکولا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، نمایش «کوکاکولا» به نویسندگی، کارگردانی و طراحی نصیر ملکی جو از روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می‌کند.

در توضیحات این نمایش است: «نمایش کوکاکولا، در سه اپیزود اتفاق می‌افتد. داستان، حولِ محورِ موضوعِ مصرف گرایی افراطی در جوامعِ مدرن، مسئله «اوبی‌سی‌تی» یا همان بیماری فربه گی منتج از استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده، رستوران‌ها، غذاهای کنسروی و غیره است.

در اپیزود اول [که بیشترین زمانِ نمایش را به خود اختصاص داده است]، رابطه پدر و فرزندی را می‌بینیم که پدر، تحتِ تاثیرِ تبلیغات، فرزند را به خوردنِ غذاهای کنسرو شده مجبور می‌کند و تمامِ آرمان‌هایش را در مصرفِ غذاهای کنسرو شده جستجو می‌کند. وی معتقد است، خوردنِ کنسروها مهم‌ترین اصل در زندگی او و فرزندش خواهد بود. کشمکش میانِ فرزند و پدر، ماجراهایی را به وجود می‌آورد که در نمایش می‌بینید.

ساختارِ اپیزودیک و روایتِ از هم گسیخته، استفاده غیر معمول از رنگ و شکلِ ویژه ادواتِ صحنه، این اثر نمایشی را به شمایلی از یک اجرای پست مُدرن نزدیک کرده است. این نمایش به افراد پایین ۱۶ سال توصیه نمی‌شود.»

سیاوش چراغی پور و پگاه کاظمی بازیگران، امیر قالیچی و زهرا سلیمیان مجریان طرح، نصیر ملکی جو طراح صحنه، طراح آکسسوار و ایده‌پرداز تبلیغات، سمانه احمدی مطلق طراح لباس و مشاور طراح و آکسسوار، شقایق برهمتی طراح گریم، پدرام رضوانی طراح نور، فواد الهی قمشه‌ای طراح صدا و موسیقی، زهرا سلیمیان دستیار کارگردان و برنامه ریز، بهنام شاملو و ساره ارجمند گروه کارگردانی، یاسمن رضازاده منشی صحنه، امید مرادی ساخت دکور، رکسانا دهری و سمیه خواسته دوخت لباس، امیر قالیچی مدیر روابط عمومی، محمد مقیمی مدیر هنری و ساخت ویدئو، مهسا شیخی طراح گرافیک، سعید رضوانی و مهسا شیخی طراح لوگو، مصطفی پیرهادی عکاس، ساره ارجمند عکاس پشت صحنه، گروه اجرایی نمایش «کوکاکولا» را تشکیل می‌دهند.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای رعایت حداکثری شیوه نامه‌های بهداشتی تالارهای تئاتر شهر جهت میزبانی از مخاطبان و هنرمندان پس از خرید بلیت که حداکثر آن در خرید سه عدد تعیین شده، یک عدد صندلی قبل و بعد، برای حفظ فاصله گذاری در سامانه فروش بلیت غیر فعال می‌شود. ضمن اینکه همراه داشتن ماسک حین ورود تماشاگران به تالار اجرا الزامی است.

نمایش «کوکاکولا» به نویسندگی، کارگردانی و طراحی نصیر ملکی‌جو از روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه، ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

عکس پوستر از مصطفی قاهری است.