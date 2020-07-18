۶۰۰ جلسه دادگاه در یزد الکترونیکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، پیش از ظهر امروز در نشست بررسی وضعیت سلامت مددجویان زندانی استان یزد اظهار داشت: از ابتدای شروع ویروس کرونا از اسفند ماه سال ۹۸ با هدف صیانت از سلامت مددجویان زندانی بیش از ۸۰۰ دادگاه مربوط به مددجویان به صورت ارتباط تصویری برگزار شده است.

وی بر تقویت زیرساخت‌های فنی و تهیه تجهیزات مناست برای گسترش امکان برگزاری دادگاه‌های الکترونیک از سوی مجموعه زندان تأکید کرد و گفت: افزایش پهنای باند و تهیه تجهیزات می‌تواند بر تعداد دادگاه‌های مورد نظر که نیاز به اخذ اظهارات مددجویان زندانی است بیافزاید.

این مقام قضائی، افزود: البته برای جلوگیری از تردد غیر لزوم مددجویان به بیرون از زندان که احتمال شیوع ویروس کرونا را افزایش می‌دهد با ایجاد یک فضای فیزیکی مناسب در محل زندان، قضات دادسرای دارای پرونده زندانی دار می‌توانند با عزیمت به محل زندان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برخی از تحقیقات و اخذ آخرین دفاع را در همان محل زندان انجام دهند.

وی ابراز داشت: پیروی دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در موج اول کرونا تعداد زیادی از مددجویان زندانی در استان یزد به مرخصی رفتند و در موج دوم کرونا نیز دستورالعمل جدیدی صادر و ابلاغ شده است که باید توسط دادستان‌ها در اسرع وقت اجرا گردد.

رئیس کل دادگستری استان، به استفاده از احکام جایگزین حبس اشاره کرد و بیان داشت: حبس زدایی یکی از رویکردهای مهم و محوری قوه قضائیه است و محکومیت زندان فقط باید برای جرایم امنیتی و مهم و خشن استفاده شود.

وی تصریح کرد: در جرایم خُرد می‌توان از مجازات‌هایی که در سالم سازی فضای عمومی جامعه و نیز تادیب مجرمان تأثیر عمیقی داشته باشد استفاده کرد تا آثار مترتب بر زندان بر این چنین مجرمانی که اغلب مرتکب جرایم سبک و غیر عمد شده اند، کمتر شود.

دهشیری، همکاری اداره کل پزشکی قانونی در امر آموزش و آگاهی مددجویان و کارکنان زندان در راستای پیشگیری از همه گیری این ویروس منحوس را از سوی مجموعه پزشکی قانونی خواستار شد و گفت: به صورت مستمر باید وضعیت سلامت مددجویان مورد ارزیابی واقع گردد و چنانچه کوچک‌ترین علائمی از بیماری وجود داشت از قرنطینه ویژه استفاده شود و بهداری زندان نیز به تخت‌های ویژه مجهز شوند.