زنده گیری ۲۰ سر تمساح در روستاهای منطقه سرباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پور مردان اظهار داشت: در فصلهای بارانی و تر سال با توجه به وسعت منطقه و وجود برکهها و آبگیرهای متعدد که اغلب این قبیل آبگیرها بوسیله آب روهایی به روستاهای میزبان تمساح پوزه کوتاه یا همان «گاندو» منتهی میشود، باعث شده تا گاندوها بارها و بارها به داخل روستاها رفته و موجب بروز برخی مشکلات برای اهالی شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: در طول سال ۹۸ فقط تعداد ۲۰ سر تمساح پوزه کوتاه مردابی (گاندو) که بوسیله همین آبروها و آبگیرها به داخل روستا رفته بودند توسط محیط بانان و دوستداران محیط زیست از جمله همیاران محیط زیست زنده گیری و در یکی از زیستگاههای مناسب منطقه رهاسازی شدند.
وی افزود: این تعداد گاندو اکثراً در منطقه شهرستان سرباز زنده گیری شده است که با توجه به وسعت منطقه میتوان گفت به طور تقریبی هر سه هفته یک گاندو سر از روستاهای میزبان درمی آورد و البته سنتها و فرهنگهای بومی منطقه موجب شده تا با این گونه حیات وحش با احترام و مراقبت خاصی برخورد شود و این جای تشکر و قدردانی بسیار از مردم منطقه را دارد.
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