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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

در سه ماهه نخست سال

صادرات مرغ به ۱۳ میلیون دلار رسید

صادرات مرغ به ۱۳ میلیون دلار رسید

سخنگوی گمرک گفت: در سه ماهه نخست امسال صادرات مرغ به بیش از هفت هزار تن و ارزش ۱۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۲۷ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: در بین مقاصد صادراتی افغانستان با چهار هزار و ۱۱۶ تن به ارزش هشت میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۷۵ دلار و عراق با دو هزار و ۵۲۳ تن به ارزش سه میلیون و ۵۹۹ هزار و ۲۸۷ دلار و ونزوئلا با ۲۶۴ تن به ارزش ۵۸۵ هزار و۲۰۵ دلار، به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم صادرات این محصول از کشورمان قرار دارند و کشورهای عمان، مغولستان و قطر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی در خصوص نامه عوارض صادراتی مرغ توضیح داد: بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از ۲۰ خرداد، به دلیل تولید مرغ مازاد و در حمایت از تولید کنندگان موقتاً عوارض صادراتی از کیلویی پنج هزار تومان به هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت و مجدداً این دفتر طی مکاتبه‌ای به گمرک ایران بازگشت عوارض صادراتی به رویه قبل یعنی کیلویی پنج هزار تومان، از اول مردادماه را اعلام کرد که دفتر صادرات گمرک نیز، این موضوع را طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرده است.

کد مطلب 4976651

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