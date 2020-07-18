به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی پیش از ظهر شنبه با حضور در جمع فعالان فرهنگی شهرستان ورامین ضمن گرامیداشت ۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از بین تمام وظایف شورای نگهبان از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

نوش آبادی با بیان اینکه دولت، مجلس و تمام ارکان نظام با وحدت مقابل توطئه دشمن ایستاده‌اند افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک صدایی نیازمند است و این هم افزایی و وحدت رویه میان قوای مختلف به رقم زدن شرایطی بهتر برای مردم ختم می‌شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان از ارکان مهم نهادهای حکومتی محسوب می‌شود و فقدان آن کنار مجلس موجب بی اعتباری مصوبات نهاد قانون‌گذاری کشور خواهد شد، چرا که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی از احکام اسلام و قانون اساسی حراست می‌کند.

وی در ادامه عنوان داشت: شورای نگهبان حافظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و تضعیف آن موجبات تضعیف انقلاب، نظام و اسلام را فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چشمان دشمنان نظام و انقلاب امروز که ایران با توجه به تحریم‌های ظالمانه خودکفایی پیشه کرده بیش از پیش ما را نشانه گرفته است و تنها با وحدت رویه می‌توانیم آنان را ناامید سازیم.