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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۰

نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی:

دولت، مجلس و تمام ارکان نظام با وحدت مقابل توطئه دشمن ایستاده اند

دولت، مجلس و تمام ارکان نظام با وحدت مقابل توطئه دشمن ایستاده اند

ورامین- نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت، مجلس و تمام ارکان نظام با وحدت مقابل توطئه دشمن ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی پیش از ظهر شنبه با حضور در جمع فعالان فرهنگی شهرستان ورامین ضمن گرامیداشت ۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از بین تمام وظایف شورای نگهبان از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

نوش آبادی با بیان اینکه دولت، مجلس و تمام ارکان نظام با وحدت مقابل توطئه دشمن ایستاده‌اند افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک صدایی نیازمند است و این هم افزایی و وحدت رویه میان قوای مختلف به رقم زدن شرایطی بهتر برای مردم ختم می‌شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان از ارکان مهم نهادهای حکومتی محسوب می‌شود و فقدان آن کنار مجلس موجب بی اعتباری مصوبات نهاد قانون‌گذاری کشور خواهد شد، چرا که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی از احکام اسلام و قانون اساسی حراست می‌کند.

وی در ادامه عنوان داشت: شورای نگهبان حافظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و تضعیف آن موجبات تضعیف انقلاب، نظام و اسلام را فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چشمان دشمنان نظام و انقلاب امروز که ایران با توجه به تحریم‌های ظالمانه خودکفایی پیشه کرده بیش از پیش ما را نشانه گرفته است و تنها با وحدت رویه می‌توانیم آنان را ناامید سازیم.

کد مطلب 4976653

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