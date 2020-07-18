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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸

فرماندار محمودآباد:

طرح های دریا در محمودآباد تعطیل شد

طرح های دریا در محمودآباد تعطیل شد

محمودآباد- فرماندار محمودآباد با اشاره به وضعیت قرمز این شهرستان از تعطیلی طرح های سالمسازی دریا برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریعت پیش ازظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا با اشاره به موقعیت شهرستان محمودآباد در مسیر پایتخت کشورمان و حضور گسترده مسافران در پایان هر هفته علیرغم تأکیدات صورت گرفته و ضرورت رعایت پروتکل‌های سه گانه بهداشتی (فاصله گذاری اجتماعی، شستن دست‌ها و استفاده از ماسک) افزود: علیرغم توفیقات ارزنده و قابل دفاعی که در ماه‌های آغازین شیوع کرونا به مدد و تعامل همه اقشار مردم و متولیان ستاد پیشگیری از کرونای شهرستان شاهد بودیم، متأسفانه وضعیت فعلی محمودآباد نگران کننده است.

وی ضمن تاکید بر تشدید محدودیت‌های مقابله با کرونا در محمودآباد از تعطیلی پارک‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها و رستوران وکافه ها تا زمان پایان و عبور از وضعیت قرمز خبر داد.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد از شهروندان خواست با زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از شیوع بیش از پیش این ویروس در شهرستان پیشگیری کنند.

فرماندار محمودآباد تصریح کرد: تعداد افراد مبتلا و بستری شده در بیمارستان‌های آمل و محمودآباد نگران کننده است به شکلی که در حال حاضر در هیچکدام از بیمارستانها ظرفیت پذیرش نیست و ادارات پر ازدحام وخدماتی که با حجم گسترده شهروندان و مراجعه کنندگان روبرو هستند اقدام به دور کاری کنند.

شریعت همچنین از تعطیلی طرح‌های دریا در محمودآباد خبر داد و افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا محیط ساحل و دریا برای حضور مسافران و شهروندان اصلاً مناسب نیست و تاکید می‌شود هموطنان عزیزمان از شنا در دریا خودداری کنند.

کد مطلب 4976673

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