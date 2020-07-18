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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

آغاز المپیک از ۳۰ تیرماه؛

برنامه زمان‌بندی مسابقات بسکتبال در المپیک توکیو مشخص شد

برنامه زمان‌بندی مسابقات بسکتبال در المپیک توکیو مشخص شد

کمیته بین‌المللی المپیک با تاکید بر آغاز المپیک توکیو از ۳۰ تیرماه سال آینده، برنامه زمان‌بندی مسابقات بسکتبال در این بازی‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته برگزاری المپیک و پارالمپیک توکیو پس از تعویق این رقابت ها به سال ۲۰۲۱، برنامه به روز شده المپیک توکیو را اعلام کرد.

بر اساس برنامه جدید، المپیک توکیو روز چهارشنبه ۲۱ جولای ۲۰۲۱ (۳۰ تیر ۱۴۰۰) آغاز می شود و یکشنبه ۸ آگوست (۱۷ مرداد) به پایان می رسد. مراسم افتتاحیه نیز روز اول مرداد ۱۴۰۰ در توکیو برگزار می شود.

لازم به ذکر است مسابقات بسکتبال سه نفره از ۲۴ تا ۲۸ جولای ۲۰۲۱ برابر با ۲ تا ۶ مرداد ۱۳۹۹ و مسابقات بسکتبال از ۲۵ جولای تا ۷ آگوست ۲۰۲۱ برابر با ۳ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ برگزار می شود.

کد مطلب 4976676

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