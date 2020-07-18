یدالله کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه ترکیبات دارویی به منظور کنترل، درمان و یا پیشگیری از انواع بیماریهای میکروبی دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرند، در صورتی که دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور رعایت نشود سبب حضور باقیمانده این مواد بخصوص آنتی بیوتیک ها در محصولات دامی از جمله شیر و گوشت میشود.
وی افزود: باقیماندههای دارویی و سموم از یک سو با ایجاد عوارض بهداشتی، واکنشهای آلرژیک، گسترش سویه های مقاوم باکتریها به آنتی ییوتیک ها و ایجاد مقاومت دارویی به عنوان یک خطر جدی سلامت انسانی، مصرف کننده را تهدید کرده و از سوی دیگر موجب عوارضی از قبیل اختلال در تولید فرآوردههای تخمیری نظیر ماست و پنیر نیز میشود؛ لذا لازم است دامداران ضمن استفاده از داروهای مجاز و دارای نشانه گذاری معتبر، به مدت زمان منع مصرف دارویی قبل از مصرف فرآورده که طبق دستور شرکت سازنده بر روی بسته بندی دارو درج شده است.
کلهر تصریح کرد: دامپزشکی در فصول مختلف اقدام به آزمایشات دورهای برای پایش این باقیماندهها میکند تا مشکلی برای مصرف کنندگان ایجاد نشود که بر این اساس طبق آزمایشات و پایش های دورهای که توسط اداره کل دامپزشکی از فرآوردههای خام دامی انجام میگیرد، محصولات گوشت، شیر، مرغ، عسل و … تاکنون فاقد باقیماندههای دارویی میباشند و مشکلی برای مصرف ندارند.
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