حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات در مجلس اظهار داشت: هفته گذشته نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آن مصوبه در دستور کار ما قرار میگیرد.
وی بیان کرد: کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه از امروز تا دوشنبه جلساتی را برگزار میکند تا نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات برنامههای خود را مطرح کنند و مدارک و شرایط آنان مورد بررسی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته دیوان محاسبات روز دوشنبه گزینههای نهایی خود برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی میکنند.
میرتاجالدینی افزود: در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزینههای نهایی برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به صحن علنی مجلس معرفی میکند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دیوان محاسبات این هفته در مجلس انتخاب میشود؟ گفت: تمام تلاش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن است که اسامی کاندیداهای نهایی برای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس معرفی کند اما زمان انتخاب رئیس دیوان محاسبات بستگی به تصمیم هیئت رئیسه مجلس دارد.
نظر شما