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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

میرتاج‌الدینی در گفتگو با مهر:

کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات این هفته به مجلس معرفی می‌شوند

کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات این هفته به مجلس معرفی می‌شوند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کاندیداهای نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات در هفته جاری به صحن علنی معرفی می‌شوند.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات در مجلس اظهار داشت: هفته گذشته نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آن مصوبه در دستور کار ما قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه از امروز تا دوشنبه  جلساتی را برگزار می‌کند تا نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات برنامه‌های خود را مطرح کنند و مدارک و شرایط آنان مورد بررسی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته دیوان محاسبات روز دوشنبه گزینه‌های نهایی خود برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی می‌کنند.

میرتاج‌الدینی افزود: در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزینه‌های نهایی برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به صحن علنی مجلس معرفی می‌کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دیوان محاسبات این هفته در مجلس انتخاب می‌شود؟ گفت: تمام تلاش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن است که اسامی کاندیداهای نهایی برای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس معرفی کند اما زمان انتخاب رئیس دیوان محاسبات بستگی به تصمیم هیئت رئیسه مجلس دارد.

کد مطلب 4976688
زهرا علیدادی

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