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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

استاندار کرمانشاه:

ضمانت اجرایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم است

ضمانت اجرایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم است

کرمانشاه_ استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها، گفت: ضمانت اجرایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در ستاد استانی مبارزه با کرونا از شهرداری خواست تا نظارت جدی بر پارک‌های سطح شهر داشته باشد و گفت: متأسفانه با وجود مصوبات قبلی، شهرداری کرمانشاه کماکان هیچ نظارتی بر روی پارک‌های سطح شهر نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارد.

وی افزود: ضروری است در چنین شرایطی مسئولین با افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند تا مردم بدانند موضوع جدی است.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند و به همین روال طی شود هفته آینده باید منتظر سیر صعودی بیماری باشیم.

وی همچنین از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برخی ادارات انتقاد کرد و گفت: در ادارات باید این مهم در رأس امورات قرار بگیرد و افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند ارائه خدمات داده نشود.

مدیر اجرایی ارشد استان کرمانشاه از وضعیت در اتوبوس‌های شهری کرمانشاه انتقاد کرد و افزود: متأسفانه برخی رانندگان و مسافران پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و ضروری است شهرداری به این وضعیت رسیدگی کند و تذکرات لازم را به اتوبوسرانی بدهد.

وی با بیان اینکه در خصوص رعایت پروتکل‌ها ضمانت اجرایی کم است، گفت: نظارت‌ها باید تشدید شود و تعداد گشت‌های نظارتی افزایش پیدا کند و فرمانداران نیز باید بیشتر بر این مساله وقت بگذارند.

بازوند بیان کرد: ضروری است ستاد راه‌اندازی شود و در سطح شهر گشت‌ها را افزایش بدهند تا به افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند تذکرات لازم داده شود.

کد مطلب 4976691

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