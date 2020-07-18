به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در ستاد استانی مبارزه با کرونا از شهرداری خواست تا نظارت جدی بر پارکهای سطح شهر داشته باشد و گفت: متأسفانه با وجود مصوبات قبلی، شهرداری کرمانشاه کماکان هیچ نظارتی بر روی پارکهای سطح شهر نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی ندارد.
وی افزود: ضروری است در چنین شرایطی مسئولین با افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند برخورد کنند تا مردم بدانند موضوع جدی است.
استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند و به همین روال طی شود هفته آینده باید منتظر سیر صعودی بیماری باشیم.
وی همچنین از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در برخی ادارات انتقاد کرد و گفت: در ادارات باید این مهم در رأس امورات قرار بگیرد و افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند ارائه خدمات داده نشود.
مدیر اجرایی ارشد استان کرمانشاه از وضعیت در اتوبوسهای شهری کرمانشاه انتقاد کرد و افزود: متأسفانه برخی رانندگان و مسافران پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و ضروری است شهرداری به این وضعیت رسیدگی کند و تذکرات لازم را به اتوبوسرانی بدهد.
وی با بیان اینکه در خصوص رعایت پروتکلها ضمانت اجرایی کم است، گفت: نظارتها باید تشدید شود و تعداد گشتهای نظارتی افزایش پیدا کند و فرمانداران نیز باید بیشتر بر این مساله وقت بگذارند.
بازوند بیان کرد: ضروری است ستاد راهاندازی شود و در سطح شهر گشتها را افزایش بدهند تا به افرادی که پروتکلها را رعایت نمیکنند تذکرات لازم داده شود.
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