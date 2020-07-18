تمامی پلاک های اراضی ملی در فارس دارای برگ تشخیص می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس کارگاه آموزشی تبیین قوانین ممیزی اراضی با حضور معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر استان به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد.

جهانبخش بهمنی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی کارشناسان واحدهای حقوقی منابع طبیعی شهرستان‌ها با قوانین و مقررات به روز منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: این کارگاه آموزشی در راستای برنامه‌های ۹ گانه جهش عملکرد در سال ۹۹ و به منظور باز آموزی و تبادل تجربیات کارشناسی و نیز بررسی مسائل و مشکلات موجود برگزار گردید.

وی در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی سال جاری در زمینه کاداستر اراضی ملی، تعیین تکلیف و رفع تداخلات زمین، بررسی قوانین موازی، ممیزی اراضی و تثبیت آرا اظهار داشت: تا پایان امسال نباید هیچ پلاکی از اراضی ملی فاقد برگ تشخیص بوده و تعهدات استان تا پایان سال محقق گردد.

وی با اشاره به تعهدات استانی طرح ۹ در ۹۹ و اقدامات پیش بینی شده در دو بخش اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در حوزه منابع طبیعی استان افزود: با توجه به تدابیر و سیاست‌های پیش رو، ساماندهی نیروهای حفاظتی و پایگاه‌های اطفا حریق و نیز توسعه شبکه رادیویی و رفع نواقص شبکه بی سیم‌های دستی و بی سیم مادر و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز و نیز فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار جامعه و ارائه آموزش‌های لازم به بهره برداران، تشکل‌ها، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها، کارکنان و همیاران طبیعت از جمله تعهدات استان در اجرای این طرح است.