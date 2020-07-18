به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی روز شنبه در جمع اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت آذربایجان شرقی با اشاره به حضور نیروی‌های جوان، صاحب نظر و خوش فکر در این جمعیت، اظهار کرد: معیشت و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی اولویت ماست و برای تحقق آن از تمام توان استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ارائه راهکارهای عملی برای مسائل و رفع مشکلات لازم است، گفت: این راهکارهای عملی در حوزه مسائل ملی و محلی می‌تواند به کارآمدی مجلس شورای اسلامی کمک کند.

حجت الاسلام تاج الدینی با اشاره به آماده سازی طرح مسکن انقلاب، اضافه کرد: این طرح یکی از طرح‌های راهبردی مجلس برای رفع مشکل مسکن در کشور خواهد بود؛ هدف گذاری مسکن انقلاب برای چهار گروه مسکن اولی‌ها، مسکن روستایی، بافت فرسوده و حاشیه نشین ها است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری طرح‌های اولویت دار شهر تبریز و آذربایجان شرقی اظهار کرد: طرح انتقال آب ارس در حال حاضر جزو اولویت‌های اصلی می‌باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تلاش هستیم با همکاری بخش خصوصی اجرای این طرح تسریع شود.

در این جلسه که مسئولین کمیته‌ها، معاونت‌ها و اعضای شورای مرکزی و شورای سیاست گذاری جمعیت پیشرفت و عدالت آذربایجان شرقی حضور داشتند، دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت آذربایجان شرقی شرقی گفت: این سلسله نشست‌ها در راستای همفکری، نیازسنجی و شناسایی اولویت‌های استان به طور مستمر با تمامی نمایندگان برگزار خواهد شد.

سید سجاد سیفی با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مقام معظم رهبری گفت: همان طور که زئیس مجلس در این دیدار اشاره کردند جمعیت پیشرفت و عدالت نیز در راستای حل مشکلات مردم در خط مقدم حضور خواهد داشت.