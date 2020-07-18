حذف آزمون گواهینامه دستیاران پزشکی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دومین نشست شورای مرکزی دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Ph.D) وزارت بهداشت با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست یکروزه موضوعات مختلف دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بحث و تبادل نظر شد.
دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نشست، درباره مشکلات دانشجویان در آزمون جامع به شیوه الکترونیکی گفت: از دانشجویان رزیدنت که از جمله فرهیختهترین گروه جامعه هستند این نقد که نمیتوانیم آزمون را الکترونیکی پاسخ دهیم قابل پذیرش نیست، اگر دستیار ما نتواند پاسخگوی آزمون الکترونیکی باشد ما از دانشآموزان چگونه توقع داشته باشیم؟
وی افزود: این در حالی است که برخی دانشگاهها تمام آزمونهای خود را الکترونیکی برگزار میکنند. آزمون دستیاری فوق تخصصی وزارت بهداشت دو سال است که به صورت الکترونیک برگزار میشود و مشکلی پیش نیامده است؛ بنابراین تمامی تدابیر برای برگزاری آزمونهای الکترونیک اندیشیده شده است.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: در آزمون الکترونیکی برای رفع خستگی چشم نیز ۳۰ دقیقه زمان اضافه برای استراحت گذاشتهایم. مدت زمان در سؤالات الکترونیک نیز معمولا کمتر است. برای برگزاری آزمونهای الکترونیک تمامی تدابیر لازم را اندیشیدهایم. این را بدانید موارد فنی با سنجش است و شما اولین دسته از دانشجویان نیستید که این گونه آزمون میدهید و آخرین گروه نیز نخواهید بود.
حقدوست درباره حذف آزمون گواهینامه این درخواست را غیرقابل اجرا دانست و افزود: آیا ما میتوانیم امتحان نهایی را از دوره تحصیلی حذف کنیم؟ ممکن است بسته به شرایط بخواهیم این آزمون عقب بیافتد و یا سؤالات آسانتر باشد اما حذف امتحان نهایی در چهارچوب استانداردها نمیگنجد.
وی افزود: دستیاران بعد از امتحان گواهینامه متخصص میشوند و این آخرین سدی است که افراد از آن عبور میکنند و به عنوان متخصص وارد جامعه کاری خود میشوند، حتی در شرایط سختی مانند شیوع ویروس کرونا هم نمیتوانیم بدون یک امتحان و آزمون معتبر به کسی اعلام کنیم که شما متخصص هستید.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: اعتماد به سیستم آموزشی از سوی مردم به این دلیل است که میدانند کسی به عنوان متخصص وارد جامعه شده است که شاخصهای لازم را کسب کرده است. در شرایط سخت امسال و با این که میدانیم بسیاری از همکاران دستیار ما شبانهروز در حال تلاش بر بالین بیماران کرونایی هستند و خیلی آزرده شدهاند، اما نمیتوانیم کیفیت آموزشی را خدشهدار کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در خصوص تغییر درجه دشواری سؤالات و یا پایین آمدن حد نصاب درصد، تدابیری را با اساتید اندیشیدهایم، گفت: نمره قبولی برای آزمون گواهینامه کسری از نمره ۲۰ درصد دانشجویان برتر است اگر به هر دلیلی نمره ۲۰ درصد، بالا و یا پایین بیاید نمره قبولی نیز اتوماتیکوار تغییر خواهد کرد.
حق دوست درباره تعداد مقالاتی که باید دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی ارایه دهند، گفت: حداقل ارایه، یک مقاله است اما استانداردهای دانشگاهها میتواند متفاوت باشد. ما در نامه به دانشگاهها این را ننوشتیم اما ممکن است دانشگاه تهران استاندارد خود را دو مقاله تعیین کرده باشد. ما اکنون از دو مقاله بیشتر در سطح دانشگاههای علوم پزشکی نداریم و اگر دانشگاهی از دو مقاله بیشتر از دانشجوی خود مقاله درخواست کرده باشد، این یک تخلف است.
وی افزود: وزارت بهداشت یک مقاله را اعلام کرده است اما برخی دانشگاهها که فشار بیشتری میآوردند دو مقاله را عنوان میکنند حال مقاله دوم باید با رشته دانشجو مرتبط باشد و الزاما از پایان نامه هم نباش. انتظار بر این است یک دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) در همان دو سالی را که روی پایان نامه خود کار میکند بتواند یک مقاله از اصل پایاننامه و یک مقاله در ارتباط با پایاننامه بنویسد.
معاون وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: من با چاپ مقاله و مقالهنویسی ناآشنا نیستم ولی علیرغم همه سختیها این انتظار نابهجایی نیست که یک دانشجو بتواند در طول دو سال کار پژوهشی خود دو مقاله ارایه دهد، این که میگویید این مقالات را ISI داخل کشور قبول نمیکند تخلف است و اگر جایی انجام میشود باید مورد بررسی قرار گیرد.
حقدوست یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود بیش از سه چهارم دانشگاهها رسما اعلام کردهاند که مقالات متاآنالیز و مرور سیستماتیک را میپذیرند و آن یک چهارم دیگر نیز اعلام نکردهاند و آنها نیز میپذیرند.
معاون آموزش وزارت بهداشت در ارایه آماری از دانشگاههای علوم پزشکی که تعداد مقالات درخواستی آنها از دانشجویان دو عدد است، گفت: تقریبا تعداد دانشگاههایی که مقالات را کمتر از دو عدد میخواهند به اندازه انگشتان دو دست است و همه به دو عدد رسیدهاند، البته کف یک است تا مشکل قانونی ایجاد نشود.
وی درباره کمبود بودجه پایاننامهها، گفت: این مشکل فقط مربوط به پایاننامه نیست و طرحهای تحقیقاتی نیز با این مشکل مواجه هستند، متاسفانه تورم بالای حال حاضر کشور و عدم اجازه افزایش بودجه بیشتر از ۲۵ مشکلاتی ایجاد کرده و قانون نیز راهی را باز نگذاشته است مگر این که طرح دومی نوشته شود و به عنوان طرح دوم بتوانند این مشکل را حل کند.
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