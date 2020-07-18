به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، یوسف غفارزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: حجم آب مخزن این سد خاکی ۲۱ میلیون مترمکعب، ارتفاع سد ۶۵ متر و طول تاج ۵۲۰ متر می‌باشد و در زمره سدهای بزرگ آذربایجان شرقی به حساب می‌آید.

وی افزود: ساخت این سد از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تاکنون ۱۳۲ میلیارد تومان هزینه در برداشته است که اگر این هزینه‌ها را به روز حساب کنیم، ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار خواهد بود.

غفارزاده ادامه داد: این سد در دامنه ارتفاعات سهند واقع بوده و مهار سیلاب، تأمین آب شرب شهرستان بستان آباد و ۴۰ روستای اطراف این شهرستان و شهرستان هشترود، روستاها و صنایع مسیر از اهداف احداث آن است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: تاکنون در آذربایجان شرقی ۱۰ سد بزرگ با ظرفیت ۵۹۰ میلیون مترمکعب به بهره برداری رسیده و ۱۴۰ مخزن و تأسیسات آبی نیز در این استان وجود دارد.