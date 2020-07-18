لزوم ایجاد «سازمان مدیریت مقصد» در صنعت گردشگری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها سعید عطار*: در یکی از سخت‌ترین دوران فعالیت در حوزه صنعت گردشگری، تطبیق، بازنگری و تداوم برنامه‌ها در دوران رکود و حفظ سرمایه‌های مادی، معنوی، همچنین توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نیازمند مدیریت هماهنگ با مشارکت همه ذی‌نفعان، مسئولان حاکمیتی و محلی است و این هماهنگی تنها زمانی محقق می‌شود که «سازمان مدیریت مقصد» در ایران و مشخصاً در استان یزد به وجود آمده باشد.

در کشور ما بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۶۲ نهاد دولتی، عمومی و خصوصی در زنجیره ارزش مقاصد گردشگری نقش‌آفرین هستند که موازی کاری یکی از مشکلات حاصل از این چندبخشی و بین بخشی بودن است و انتظار می‌رود شکل‌گیری سازمان مدیریت مقصد بتواند بخشی از این مسائل و مشکلات را برطرف کند.

گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان یزد در طرح آمایش استان قلمداد شده و انتظار می‌رود متولیان توسعه استان با تدبیر لازم از خدمات کارشناسان حوزه گردشگری استفاده کرده و انجام فعالیت پژوهشی تکمیلی، یزد فاخر و برگزیده را به عنوان اولین استان دارای سازمان مدیریت مقصد، الگوی درست توسعه جامع‌نگر و پایدار گردشگری و گردشگری پایدار در کشور قرار دهند.

در سومین بیانیه کانون تفکر گردشگری، برای تقریب و اقناع اذهان برای امکان ایجاد سازمان مدیریت مقصد در استان یزد سه گام بزرگ برای نهاد مجری پیشنهاد شده است: گام اول: اعمال مدیریت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور، شورای راهبری گردشگری سلامت و کارگروه ملی مهر و میراث.

گام دوم؛ مدیریت مدیریت هماهنگ با استفاده از ظرفیت‌های در دسترس در شوراهای اسلامی شهر و روستا، خوشه گردشگری یزد، و پیوست مدیریت گردشگری در برنامه مدیریت شهر تاریخی یزد و گام سوم نیز توان ظرفیت‌سازی برای ایجاد سازمان مدیریت مقصد.

با توجه به اثر گسترده و عمیق گسترش ویروس کرونا به نظر می‌رسد باید شتاب و همگرایی بیشتری به سمت ایجاد نهاد متمرکز و حامی صنعت گردشگری و تشکیل «سازمان مدیریت مقصد» و برقراری «نظام مدیریت مقصد» گام برداشت.

*دبیر کانون‌های تفکر دانشگاه یزد