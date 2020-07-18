مصالحه پرونده قتل پس از ۱۷ سال در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان فارس، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه این قتل سال ۸۲ در یکی از محله‌های شیراز حادث شده بود، گفت: پس از صدور قرار مجرمیت از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز علیه متهم ح – ز حکم به قصاص نفس صادر و به شعبه اجرای احکام ابلاغ شده بود.

وی ادامه داد: سال ۹۵ این پرونده به شعبه ۷۶ ویژه صلح و سازش استانی فارس ارجاع شد و پس از پیگیری و تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان سرانجام پس از ۲۸ جلسه و ۴۲ ماه مذاکره سازشی، رضایت خانواده مقتول برای بخشیدن قاتل جلب شد.

حجت الاسلام موسوی ضمن تشکر و قدردانی از اعضای شعبه ویژه قتل استان فارس به لحاظ این موفقیت و تلاش و مساعی مصروف شده در این موضوع از اقدام خداپسندانه و کریمانه اولیای دم که نشان از ایمان والا و صبر آن‌هاست و سبب ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه گردید تجلیل و تکریم کرد.