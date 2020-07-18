به گزارش خبرنگار مهر، فریدون محمدی ظهر شنبه در نشست با مدیر منطقه سه شهرداری کرج و رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج ضمن اشاره به اینکه اجرای طرح زیباسازی و سامان‌دهی آق تپه در دستور کار است، اظهار کرد: این تپه تاریخی تبدیل به یک جاذبه خاص گردشگری با رعایت همه پروتکل‌های حفاظتی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مدون مدیریت شهری کرج برای توسعه تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در این کلان‌شهر، اضافه کرد: طرح سامان‌دهی و زیباسازی تپه‌های باستانی یک عامل بسیار مهم در مسیر بهره‌برداری از مواریث تاریخی برای توسعه گردشگری است و اولین اثر از مجموعه تپه‌های باستانی برای اجرای طرح سامان‌دهی، نورپردازی و زیباسازی، محیط آق‌تپه کرج است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز به نقش کلیدی مدیریت شهری در ایجاد فضاهای گردشگری با طراحی و اجرای اِلمان‌های خاص و جذاب مخصوصاً در مبادی ورودی شهر اشاره کرد و گفت: تصویب طرح توسعه و سامان‌دهی تأسیسات و مؤسسات گردشگری توسط شورای کلان‌شهر کرج گامی بلند در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان البرز است.

محمدی با اشاره به موارد تخصصی و کارشناسی شده در تصویب طرح اخیر شورای کلان‌شهر کرج افزود: بر اساس یکی از بندهای این مصوبه به‌منظور توسعه و رونق گردشگری از مالکان ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و اداری برای تبدیل کل ساختمان به هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر و خانه مسافر موجود در معابر شهری (۲۰ متر به بالا) در راستای معافیت از پرداخت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری حمایت می‌شود.

وی تاکید کرد: البته حمایت از این مالکان برای تبدیل ساختمان‌هایشان به فضاهای اقامتی منوط به تأمین پارکینگ، اخذ مجوز از شهرداری، موافقت اداره کل میراث‌فرهنگی و مراجع قانونی مربوطه است که در این صورت بدون ارجاع پرونده ساختمان آنها به کمیسیون ماده پنج معاف از پرداخت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری خواهند بود.