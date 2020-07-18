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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۸

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز:

زیباسازی و سامان‌دهی «آق تپه» در دستور کار است

زیباسازی و سامان‌دهی «آق تپه» در دستور کار است

کرج - مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز گفت: اجرای طرح زیباسازی و سامان‌دهی آق تپه در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون محمدی ظهر شنبه در نشست با مدیر منطقه سه شهرداری کرج و رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج ضمن اشاره به اینکه اجرای طرح زیباسازی و سامان‌دهی آق تپه در دستور کار است، اظهار کرد: این تپه تاریخی تبدیل به یک جاذبه خاص گردشگری با رعایت همه پروتکل‌های حفاظتی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مدون مدیریت شهری کرج برای توسعه تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در این کلان‌شهر، اضافه کرد: طرح سامان‌دهی و زیباسازی تپه‌های باستانی یک عامل بسیار مهم در مسیر بهره‌برداری از مواریث تاریخی برای توسعه گردشگری است و اولین اثر از مجموعه تپه‌های باستانی برای اجرای طرح سامان‌دهی، نورپردازی و زیباسازی، محیط آق‌تپه کرج است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز به نقش کلیدی مدیریت شهری در ایجاد فضاهای گردشگری با طراحی و اجرای اِلمان‌های خاص و جذاب مخصوصاً در مبادی ورودی شهر اشاره کرد و گفت: تصویب طرح توسعه و سامان‌دهی تأسیسات و مؤسسات گردشگری توسط شورای کلان‌شهر کرج گامی بلند در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان البرز است.

محمدی با اشاره به موارد تخصصی و کارشناسی شده در تصویب طرح اخیر شورای کلان‌شهر کرج افزود: بر اساس یکی از بندهای این مصوبه به‌منظور توسعه و رونق گردشگری از مالکان ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و اداری برای تبدیل کل ساختمان به هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر و خانه مسافر موجود در معابر شهری (۲۰ متر به بالا) در راستای معافیت از پرداخت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری حمایت می‌شود.

وی تاکید کرد: البته حمایت از این مالکان برای تبدیل ساختمان‌هایشان به فضاهای اقامتی منوط به تأمین پارکینگ، اخذ مجوز از شهرداری، موافقت اداره کل میراث‌فرهنگی و مراجع قانونی مربوطه است که در این صورت بدون ارجاع پرونده ساختمان آنها به کمیسیون ماده پنج معاف از پرداخت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری خواهند بود.

کد مطلب 4976724

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