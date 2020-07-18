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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴

مدیرعامل شرکت گاز کردستان:

بیش از ۴۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کردستان مصرف شد

بیش از ۴۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کردستان مصرف شد

سنندج - مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: جایگاه های CNG استان کردستان در سه ماهه اول سال جاری بیش از۴۳ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری در مورد اهمیت گاز طبیعی در صنعت حمل و نقل، گفت: با توجه به افزایش نرخ بنزین استفاده از گاز طبیعی برای صنعت حمل و نقل فرصت مناسب و مطلوبی فراهم کرده که با افزایش مصرف این فرآورده علاوه بر صیانت از محیط زیست، قیمت تمام شده خدمات را متعادل کند.

وی افزود: مزایای اقتصادی و زیست محیطی استفاده از گاز طبیعی نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی و توسعه تکنولوژی مایع سازی گاز مورد توجه واقع شده است که نشان اهمیت گاز طبیعی در تمامی بخش‌ها دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در خصوص مصرف سه ماهه اول سال جاری جایگاه‌های CNG در استان این چنین، گفت: در سه ماهه اول سال جاری مجموع مصرف جایگاه‌های CNG استان ۴۳ میلیون و ۱۱۷ هزار متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

فعله گری در مورد مقایسه مصرف در خرداد ماه ۲ سال متوالی جایگاه‌های CNG استان، بیان کرد: مصرف خرداد ماه سال جاری ۱۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۶۶۰ که در مدت مشابه سال قبل این مصرف ۱۳ میلیون و ۶۲۶ هزار متر مکعب بوده است.

فعله گری اظهار کرد: مصرف سه ماه اول سال ۹۸ در کل جایگاه‌های CNG استان ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب بوده است.

کد مطلب 4976726

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