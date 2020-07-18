حجت‌الاسلام مهدی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تحول اجتماعی مسجد محور در مناطق شهری، روستایی و مناطق آسیب‌پذیر در حال اجرا است.

مسئول منطقه‌ای طرح تحول اجتماعی مسجد محور عنوان کرد: در بیش از ۳۰۰ نقطه آسیب‌پذیر که وزارت کشور مشخص کرده، سازمان تبلیغات روحانی مستقر کرده تا در پنج حوزه طلاق، حاشیه‌نشینی، مفاسد، قاچاق و بزهکاری در این محلات ورود پیدا کنند.

موحد افزود: روحانی یا امام محله در مناطق آسیب‌پذیر از نیروهای مردمی کمک می‌گیرد و از خدمات کشوری استفاده می‌کند تا با تغییر فضای فرهنگی آن مناطق به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

به گفته وی، به‌منظور پوشش دادن نیازهای معیشتی و اجتماعی مردم در محلات هفت توصیه پایانی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب قرار داده شده است.

مسئول منطقه‌ای طرح تحول اجتماعی مسجد محور با تاکید بر اینکه افزایش کارکرد مساجد منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، ادامه داد: اگر به‌دنبال مساجدی فعال هستیم، باید به دوران صدر اسلام بازگردیم و به کارکردهای مساجد توجه بیشتری شود و آن‌ها را زنده نگه داریم.