به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین شیخی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مرکز اورژانس عملیات قبل از بیمارستان را در سوانح مختلف انجام می‌دهد، اظهار داشت: درمان در محل و انتقال به بیمارستان را برعهده داریم و در عین حال یک پزشک در مرکز اورژانس مستقر است و مشاوره پزشکی به مردم ارائه می‌دهد و در صورت نیاز آمبولانس و کارشناسان فوریت‌های پزشکی را برای ارائه خدمات درمانی اعزام می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰ نیرو در اورژانس لرستان فعالیت دارد که تعدادی از آنها نیروی طرحی هستند، تصریح کرد: ۷۳ پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری و ۲ پایگاه اورژانس هوایی در لرستان داریم.

رشد ۲۰ درصدی مأموریت‌های اورژانس لرستان

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان خاطرنشان کرد: یکی از پایگاه‌های اورژانس هوایی استان در خرم آباد مستقر است که بالگرد آن متعلق به ارتش است و دیگر پایگاه اورژانس هوایی استان در شهرستان الیگودرز مستقر بوده و بالگرد آن متعلق به شرکت هواپیمایی ایران است.

شیخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کارشناسان مراکز اورژانس لرستان در سه ماهه اول امسال ۱۶ هزار و ۹۵۶ مأموریت انجام داده‌اند، اظهار داشت: این تعداد مأموریت نسب به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته که علت آن شیوع ویروس کرونا است.

اورژانس هوایی الیگودرز ۷۴ پرواز و اورژانس هوایی خرم آباد ۱۹ مورد پرواز و مأموریت طی امسال داشته اند

وی با بیان اینکه اورژانس هوایی الیگودرز نیز در سه ماهه امسال ۷۴ پرواز داشته و در پایگاه هوایی خرم آباد نیز ۱۹ مورد پرواز و ارائه خدمات درمانی و پیش بیمارستانی داشته‌ایم، تصریح کرد: همچنین امسال دو مورد زایمان در بالگرد اورژانس هوایی داشته‌ایم.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان یادآور شد: ۳۶ مادر باردار نیز توسط بالگردهای اورژانس هوایی استان منتقل شده‌اند.

اختصاص ۲۰ آمبولانس بنز ۳۱۵ به اورژانس لرستان

شیخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختصاص ۲۰ آمبولانس بنز ۳۱۵ به اورژانس لرستان با ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان گفت: ۱۶ دستگاه از این آمبولانس‌ها کمک دار بوده و به مناطق صعب العبور استان اختصاص یافته است.

شهر خرم آباد به ۵ پایگاه اورژانس دیگر در مناطق پشت بازار، ماسور، قاضی آباد، هزار دستگاه و خیابان انقلاب نیاز دارد

وی با بیان اینکه همچنین ۳ پایگاه جدید اورژانس نیز در چشمه پریان نورآباد، عدل آباد الشتر و در خرم آباد راه اندازی شده است، تصریح کرد: خرم آباد به ۵ تا ۴ پایگاه اورژانس دیگر نیاز دارد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: این پایگاه‌ها باید در مناطق پشت بازار، ماسور، قاضی آباد، هزار دستگاه و خیابان انقلاب شهر خرم آباد احداث شوند که در این راستان به کمک خیران برای تأمین زمین ساخت پایگاه اورژانس و یا اهدای ساختمان نیاز داریم.

وزارت راه و شهرسازی موظف به ساخت ۲۸ پایگاه اورژانس و ۵ پایگاه اورژانس آزادراهی در لرستان شد

شیخی با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۲۸ پایگاه اورژانس در لرستان راه اندازی کنیم، افزود: در جریان سفر دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور و مشاور وزیر راه تصمیم گیری بسیار خوبی شد و وزارت راه و شهرسازی موظف شد ۲۸ پایگاه اورژانس در لرستان بسازد و تحویل دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مکان نمایی این پایگاه‌ها در حال انجام است، تصریح کرد: همچنین در این سفر تصویب شد که وزارت راه و شهرسازی ۵ پایگاه اورژانس آزادراهی در لرستان بسازد که دو پایگاه در آزادراه خرم آباد- پل زال و سه پایگاه نیز در آزادراه خرم آباد- اراک مستقر خواهد شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با اشاره به حوادث رانندگی در کمربندی خرم آباد یادآور شد: ۳۳۰ متر زمین در منطقه پایانه بار خرم آباد اختصاص یافته است تا یک پایگاه اورژانس نیز در این منطقه ساخته شود.

انتقال ۲۷۱۳ فرد مبتلا و مشکوک به کرونا به بیمارستان‌های لرستان

شیخی همچنین با اشاره به راه اندازی ۱۳ کد ویژه افراد مبتلا و مشکوک به کرونا در اورژانس شهرهای مختلف لرستان گفت: از اسفندماه تا کنون اورژانس لرستان بالغ بر ۲ هزار و ۷۱۳ فرد مبتلا و مشکوک به کرونا به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها منتقل کرده است.

وی با بیان اینکه ۴۰ نفر از کارشناسان اورژانس لرستان به کرونا مبتلا شده اند، تصریح کرد: خوشبختانه در این رابطه فوتی نداشته ایم.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان یادآور شد: برخی از همکاران ما در اورژانس دو تا سه ماه است خانواده خود را ندیده اند و در پایگاه‌ها مشغول به خدمت رسانی هستند.