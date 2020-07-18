نگرانی از افزایش تعداد بیماران کرونایی/ خط قرمز ما سلامت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شنبه در حاشیه جلسه ویدیو کنفرانس با ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این جلسه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت کرونا در استان‌های کشور ارائه شد که بر اساس مقایسه وضعیت استان‌های مختلف؛ در حال حاضر ۲۵ استان کشور در وضعیت هشدار قرار دارند اما استان قم در شرایط زرد قرار دارد هرچند با افزایش تعداد بستری‌ها روبرو بودیم.

به گفته این مسئول، با تدابیر اتخاذ شده باید با موج جدید بیماری مقابله و تلاش کنیم آن را کاهش دهیم در این جلسه راه حل‌هایی برای کنترل داده شد که همان استفاده از ماسک در محیط‌های عمومی و اداری به همراه رعایت فاصله گذاری هوشمند و اجتماعی با در نظر گرفتن وضعیت استان‌ها است.

نگران قرمز شدن وضعیت استان قم هستیم

استاندار قم در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران با اشاره به نگرانی از وضعیت استان قم گفت: هرچند هنوز وضعیت استان زرد است اما نگران هستیم به وضعیت قرمز برسیم باید تلاش کنیم موج شیوع بیماری دوباره برنگردد.

سرمست افزود: با توجه به اینکه از اواخر خردادماه تجمعات و سفرهایی از سوی شهروندان صورت گرفت وضعیت نگران کننده است برگزاری مراسم‌های عروسی و ختم و دیگر تجمعات باعث افزایش آمار بستری‌ها شد از شهروندان می‌خواهیم همان طور که در ۵ ماه گذشته با ما همکاری داشتند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت و این تجمعات را لغو کنند تا زحمات کادر درمانی هم کم‌تر شود.

به گفته وی، شهروندان قمی باید برای پیشگیری از تلفات بیشتر و فوتی در قم از تجمعات دوری و به بهداشت فردی اهمیت دهند در اماکن عمومی و ادارات با زدن ماسک از خانه خارج شوند در برخی استان‌ها وضعیت قرمز شده است ما هم نگران قرمز شدن وضعیت قم و بازگشت محدودیت‌ها هستیم.

وی افزود: سلامت مردم خط قرمز ما است اگر مشاهده کنیم حتی یک شهروند جان و سلامت او در خطر افتاده مجبوریم دوباره محدودیت‌هایی را اعمال کنیم چرا که بازگشایی‌ها به نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی بستگی دارد باید سازمان صمت، نیروی انتظامی و دادستانی در این زمینه نظارت کنند.

ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار ماسک در استان قم

استاندار قم با اشاره به وضعیت تولید ماسک در قم بیان کرد: ظرفیت استان در تولید ماسک طبق گزارشی که به من دادند ۱۵۰ هزار ماسک است با تشویق واحدهای تولیدی این ظرفیت افزایش خواهد یافت و نظارت بر توزیع ماسک در داروخانه‌ها تشدید شده است.

سرمست افزود: کارگروه ویژه‌ای از سوی دادستانی و اماکن و نیروی انتظامی و سازمان صمت تشکیل‌شده تا در زمینه تولید و توزیع ماسک نظارت‌های بیشتر صورت پذیرد.