پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی توسعه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مازیار ناظمی گفت: پس از چند جلسه با مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و موافقت و دستور ایشان، صورت جلسه اضافه شدن بخش دیگری بعنوان طرح احیا و توسعه پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی تهران با حضور آقای سیف مدیر مجموعه امضا شد

ناظمی گفت: احیا پیست ملی آزادی تهران یک خواسته قدیمی و چندین ساله خانواده بزرگ این رشته بود و خوشبختانه با پیگیری های زیاد و نظر مساعد مسئولان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.

سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: از روز پنجشنبه عملیات آماده سازی این بخش که بعنوان پیت استاپ (محل توقف و سرویس) به همراه سایر مراحل رفاهی برای شرکت کنندگان و قهرمانان در نظر گرفته شده، آغاز شده است و ان‌شاالله بزودی با تجهیز آن در اختیار تیم ها و قهرمانان و شرکت کنندگان در مسابقات کشوری و ملی قرار می گیرد.

سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: احیا و توسعه پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی تهران یکی از برنامه مهم ما خواهد بود.

ناظمی سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: ان‌شاالله در برنامه دیگری با حضور روسای هیاتها، کمیته ها و خانواده بزرگ این رشته بزودی با دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان و ریاست محترم کمیته ملی المپیک کلنگ آغاز احداث ساختمان اداری فدراسیون در محل مشخص شده به زمین زده خواهد شد و تلاش می کنیم با کمک حامیان مالی و خیرین عملیات احداث آن را آغاز کنیم.