آتش سوزی در پارک جنگلی توس نوذر سنندج مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل بعد از گذشت نزدیک به یک ساعت آتش‌سوزی در پارک جنگلی توس نوذر شهر سنندج مهار و کنترل شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از مهار آتش سوزی پارک جنگلی توس نوذر خبر داد و گفت: در حال حاضر آتش نشان مشغول لکه گیری هستند.

صالح زندی با بیان اینکه ظهر امروز بخشی از پارک جنگلی توس نوذر طعمه حریق شد، گفت: سه اکیپ از آتش نشانان سنندجی از ایستگاههای یک، دو و چهار به محل آتش سوزی اعزام شدند و بلافاصله نسبت به مهار آن اقدام نمودند.

وی از مهار آتش سوزی پارک جنگلی توس نوذر خبر داد و افزود: آتش نشانان در حال لکه گیری محل برای جلوگیری از بروز مجدد آتش سوزی هستند.

وی اعلام کرد کرد: بر اساس گزارش نگهبانان پارک توس نوذر، تجمع معتادان عامل آتش سوزی در این پارک جنگلی بود که پس از وقوع آتش سوزی معتادان از محل متواری شدند.