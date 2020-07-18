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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

با حضور اکیپ‌های آتش نشانی؛

آتش سوزی در پارک جنگلی توس نوذر سنندج مهار شد

آتش سوزی در پارک جنگلی توس نوذر سنندج مهار شد

سنندج - آتش سوزی در پارک جنگلی توس نوذر در شهر سنندج با حضور چندین اتش نشانی مهار و کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل بعد از گذشت نزدیک به یک ساعت آتش‌سوزی در پارک جنگلی توس نوذر شهر سنندج مهار و کنترل شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از مهار آتش سوزی پارک جنگلی توس نوذر خبر داد و گفت: در حال حاضر آتش نشان مشغول لکه گیری هستند.

صالح زندی با بیان اینکه ظهر امروز بخشی از پارک جنگلی توس نوذر طعمه حریق شد، گفت: سه اکیپ از آتش نشانان سنندجی از ایستگاههای یک، دو و چهار به محل آتش سوزی اعزام شدند و بلافاصله نسبت به مهار آن اقدام نمودند.

وی از مهار آتش سوزی پارک جنگلی توس نوذر خبر داد و افزود: آتش نشانان در حال لکه گیری محل برای جلوگیری از بروز مجدد آتش سوزی هستند.

وی اعلام کرد کرد: بر اساس گزارش نگهبانان پارک توس نوذر، تجمع معتادان عامل آتش سوزی در این پارک جنگلی بود که پس از وقوع آتش سوزی معتادان از محل متواری شدند.

کد مطلب 4976777

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