۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: در شبانه روز اخیر ۴۴ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان شناسایی شدهاند.
وی به شمار افراد بستری در بیمارستانهای استان کردستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند.
رضاعی با اشاره به اینکه شهرستان سنندج دارای بیشترین بیمار مبتلا به کرونا است، عنوان کرد: هماکنون در بیمارستان توحید سنندج ۱۰۵ نفر، بعثت سنندج یک نفر و کوثر سنندج ۲۸ نفر بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در حال حاضر در امام خمینی (ره) سقز ۲۷ نفر، بوعلی مریوان یک نفر، فجر مریوان ۲۹ نفر، شهید بهشتی قروه ۲۱ نفر، امام حسین (ع) بیجار ۱۰ نفر، بیمارستان سینای کامیاران هشت نفر، امام خمینی (ره) دیواندره ۲ نفر، رازی بانه ۱۳ نفر، شهدای دهگلان سه نفر و صلاحالدین بانه سه نفر نفر بستری هستند.
رضاعی به وضعیت بیماران بدحال در بیمارستانهای سطح استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون ۷۰ نفر بیمار مبتلا به کرونا در بخش ویژه (آی. سی.یو) بستری هستند.
وی از مرگ سه بیمار دیگر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در استان کردستان از ابتدا تاکنون را ۳۷۲ نفر عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تا ظهر امروز ۷۳ نفر در سقز، ۱۲۷ نفر در سنندج، ۲۷ نفر در قروه، ۲۹ نفر در بانه، ۲۰ نفر در مریوان، ۲۵ نفر در بیجار، ۳۶ نفر در کامیاران، ۲۵ نفر در دیواندره و ۱۰ نفر در دهگلان جان خود را از دست دادهاند.
وی با اشاره به نظارت دانشگاه علوم پزشکی بر دفن افراد فوت شده بهدلیل ابتلاء به ویروس کرونا، بیان کرد: همه موارد بهصورت بهداشتی و با رعایت دستورالعملهای مرتبط دفن شدهاند.
رضاعی خطاب به مردم استان کردستان گفت: همچنان روند فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینه را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید، در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.
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