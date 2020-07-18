اجرای طرح برخورد با تردد و توقف کامیون در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی اظهار کرد: ارتباط‌گیری مستمر با اقشار مختلف اجتماعی و پیگیری مطالبات شهروندان از رویکردهایی است که نیروی انتظامی با بسترسازی سامانه‌های تلفنی ۱۱۰ و ۱۹۷ با جدیت در تحقق آن همتی مضاعف دارد.



این مقام انتظامی بیان کرد: با توجه به تماس‌ها و مطالبات مکرر شهروندان در زمینه مزاحمت‌های خودروهای سنگین به‌ویژه در نخستین ساعات روز، طرح برخورد با تردد و توقف کامیون‌هایی که به‌صورت غیرمجاز در سطح معابر شهری تردد داشتند، در شهرستان اراک به مرحله اجرا گذاشته شد.



به گفته حسینی، در نخستین روز از اجرای این طرح ۴۳ راننده کامیون به‌دلیل تخلف تردد و توقف غیرمجاز در معابر درون شهری اعمال قانون شدند.



رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان از تمامی آن‌ها درخواست کرد تا به‌منظور پیشگیری از حوادث مختلف رانندگی و ارتقای روزافزون ایمنی شهروندان، همواره با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حقوق شهروندان را رعایت و به ارتقای امنیت اجتماعی بیش از پیش کمک کنند.