جنگنده های نظامی در شیراز اورهال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پایگاه شهید دوران شیراز گفت: متخصصان و کارکنان فنی گردان اورهال پایگاه هوایی شهید دوران با تکیه بر دانش بومی و تجربه چهل ساله توانسته‌اند، چندین هواپیمای رزمی و ترابری را اورهال و آماده پرواز کنند.

امیر جعفری افزود: هواپیمای ۳۳۰ باید هر چهار سال یکبار بازآماد و اورهال شود که به علت تحریم‌ها تمام قطعات این هواپیما در این پایگاه بازسازی شده است.

وی تصریح کرد: این هواپیماها پس از انجام پروازهای آموزشی و پس از تست نهایی، به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش پیوستند.