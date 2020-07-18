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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۹

جنگنده های نظامی در شیراز اورهال شدند

جنگنده های نظامی در شیراز اورهال شدند

شیراز - متخصصان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز موفق به تعمیر و اورهال هواپیماها و جنگنده های پیچیده نظامی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پایگاه شهید دوران شیراز گفت: متخصصان و کارکنان فنی گردان اورهال پایگاه هوایی شهید دوران با تکیه بر دانش بومی و تجربه چهل ساله توانسته‌اند، چندین هواپیمای رزمی و ترابری را اورهال و آماده پرواز کنند.

امیر جعفری افزود: هواپیمای ۳۳۰ باید هر چهار سال یکبار بازآماد و اورهال شود که به علت تحریم‌ها تمام قطعات این هواپیما در این پایگاه بازسازی شده است.

وی تصریح کرد: این هواپیماها پس از انجام پروازهای آموزشی و پس از تست نهایی، به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش پیوستند.

کد مطلب 4976791

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