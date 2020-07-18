محدودیت های کرونایی در استان فارس افزایش یافت

عبدالرضا قاسمپور ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: پیش تر در استان فارس محدودیتهایی در راستای تعطیلی فعالیتهای اجتماعی نظیر تجمعات، تعطیلی برگزاری مراسمهای عروسی و ختم، تعطیلی پارکها، کتابخانه ها و تفرجگاهها اتخاذ شده بود به مدت یک هفته دیگر در استان تمدید شده است.
وی اضافه کرد: فعالیت اتوبوس و مترو نیز که در شیراز تعطیل شده بود یک هفته دیگر همچنان تعطیل بوده و این افراد نمیتوانند به مردم خدمت رسانی داشته باشند.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به گشتهای کرونا در فارس یادآور شد: فرمانداران در تمامی شهرستانهای استان مکلف اند نسبت به تشدید بازرسیها توسط اکیپهای ویژه ای که در آن شهرستان با حضور نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و سایر ادارات و نهادها تشکیل شده است مبادرت ورزند تا شاهد کاهش آمار ابتلاء به این بیماری باشیم البته با توجه به اختیاراتی که این اکیپها دارند میتوانند نسبت به برخورد قانونی با واحدهای متخلف اقدام کنند.
قاسم پور تاکید کرد: شهرستانهای قرمز کرونا در فارس علاوه بر اینکه محدودیتهای قبلی آنان تمدید شده است نماز جمعه و همچنین سایر مراسمهای مذهبی در این شهرستانها برگزار نخواهد شد.
وی در خصوص تعیین تکلیف فعالیت ادارات استان نیز یادآور شد: پیشتر مقرر شده بود که گروههای حساس در ادارات دولتی و خصوصی نسبت به دور کاری اقدام کنند که این گروهها شامل زنان باردار، افراد دارای بیماری زمینهای و مادران دارای فرزند زیر ۴ سال است از این رو مدیران دستگاههای اجرایی مکلف اند تا شرایط دورکاری این افراد را نیز همچنان فراهم کنند البته با توجه به دستوراتی که داده شده است ادارات از ارائه خدمات به افرادی که ماسک ندارند امتناع کنند.
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