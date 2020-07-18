اعلام آمادگی ۲۰۰ شرکت فناور و استارت آپ برای حضور در اینوتکس۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سجاد عباسی دبیر نهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۰) گفت: با شروع ثبت نام رویداد اینوتکس ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰ شرکت و استارت آپ برای حضور در این رخداد مهم ثبت نام کردهاند.
عباسی ادامه داد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مبلغی بالغ بر ۹۰ درصد هزینه حضور در نمایشگاه، به صورت یارانه پرداخت شده است تا شرکتها و استارت آپها بتوانند از این فرصت برای جذب سرمایه استفاده کنند. در واقع هزینه حضور در نمایشگاه بالغ بر ۳ میلیون تومان است، اما استارت آپها و شرکتها مبلغی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت میکنند.
وی بیان کرد: در رویداد جنبی اینوتکس کوآپ، فرصتی فراهم شده است تا استارت آپها و شرکتهای فناور به صورت رو در رو با نمایندگان شرکتهای بزرگی مانند شرکتهای خودرو سازی مذاکره کنند. این ملاقاتها میتواند به جذب سرمایه و حل نیازهای فناورانه شرکتهای بزرگ منتهی شود.
به گفته عباسی، همچنین در این رویداد مذاکرات متعددی در جریان است تا سخنرانان بینالمللی از کشورهای مختلف در این رویداد حضور یابند. برخی از برندگان جایزه مصطفی (ص) که در کشور خودشان کسب و کارهای فناورانه تاسیس کردهاند، نیز به عنوان سخنران به این رخداد دعوت شدهاند.
نهمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس ۲۰۲۰ به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ۲۲ مرداد ماه سال جاری برگزار میشود. این رخداد بزرگ حوزه فناوری، پذیرای شرکتهای فناور، استارت آپها و فعالین عرصه نوآوری از سراسر جهان است. به دلیل شیوع ویروس کرونا، بخشی از غرفههای این رویداد به شکل مجازی و سه بعدی طراحی شده است.
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