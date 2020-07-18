تمدید تعطیلی ورزشگاه های تهران تا ۴ مرداد

رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید تعطیلی ورزشگاههای تهران تا ۴ مردادماه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اوج گیری شیوع کرونا مجموعههای ورزشی پایتخت از امروز تعطیل شده و این تعطیلیها تا ۴ مرداد ادامه خواهد داشت.
گل محمدی با بیان اینکه این تصمیم گیری با نظر استاندار تهران صورت گرفته است گفت: رشتههای پربرخورد مثل کشتی و ورزشهای رزمی، بدنسازی ها، استخرهای سرپوشیده و ورزشهای سالنی از مواردی هستند که جز ورزشهای پر خورد محسوب میشوند که از امروز شنبه ۲۸ تیرماه با محدودیت روبرو شده اند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با بیان اینکه برخی از ورزشهای با برخورد کم و انفرادی و استخرهای روباز مشکلی برای فعالیت ندارند افزود: مردم ضمن حفظ آرامش در نظر داشته باشند این تصمیم به منظور رعایت نکات پیشگیرانه بوده و برای پیشبرد هدف کاهش آمار مبتلایان نیاز به همکاری مردم است.
وی در پایان تاکید کرد: دستورالعملهای اعلام شده لازم الاجرا است و در صورت سرپیچی با مجموعه ورزشی متخلف برخورد خواهد شد.
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