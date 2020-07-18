به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی زرگر گفت: بر اساس تفاهم‌نامه وزارت جهاد کشاورزی با یک صندوق کارآفرینی، تسهیلات به نوغانداران پرداخت خواهد شد.

وی افزود: برای این منظور طرح مشترکی در حال تدوین است تا از منابع این صندوق، تسهیلات با کارمزد ۴ درصد برای مناطق مرزی و کارمزد ۶ درصد برای مناطق غیر مرزی برای مشاغل نوغانداری پرداخت شود.

سروی زرگر با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی نیز با یک بانک قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات در حال انجام است، یادآور شد: تسهیلات این بانک به صورت پایلوت در ۷ استان تولید کننده عمده پیله ابریشم از جمله گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان و آذربایجان شرقی پرداخت خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۶ هزار و ۵۰۲ جعبه تخم نوغان در استان‌های مختلف کشور توزیع شده است، گفت: میزان توزیع تخم نوغان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۷۶۶ جعبه بوده است.

وی با بیان اینکه توزیع تخم نوغان در سال جاری ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: در طول ۱۲ سال گذشته، بیشترین میزان توزیع در سال جاری بوده است.

سروی زرگر تولید پیله تر ابریشم در سال جاری را یک‌هزار و ۶۵۰ تن عنوان و تصریح کرد: تولید امسال نسبت به سال گذشته، ۱۹ درصد و به نسبت به سال ۱۳۹۷ به مقدار، ۶۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین به گفته رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، ضریب خوداتکایی تولیدات فعلی صنایع فرش و منسوجات ابریشمی طی دو سال از ۲۸ درصد به ۴۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: تولید و توزیع تخم نوغان در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران بیشترین افزایش را نسبت به سال گذشته داشته‌اند و در استان‌های ایلام، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان که در سال‌های اخیر اقدام به نوغانداری کرده‌اند، نیز افزایش قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته در تولیداتشان وجود دارد.

سروی افزود: تعداد استان‌های فعال در نوغانداری از ۲۲ استان به ۳۱ استان افزایش یافته و ظرفیت‌های جدید و ارزشمندی را برای چشم انداز آتی این صنعت ایجاد کرده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور درباره توزیع نهال توت نیز گفت: ۱۶۴ هزار و ۲۰۰ اصله نهال تولیدی در ۱۷ استان کشور توزیع شده و خوشبختانه تولید نهال توت برای اولین بار در ۷ استان کشور به میزان یک میلیون و ۱۱۵ اصله در حال تولید است که جهش قابل‌توجهی را در این حوزه شاهد هستیم و این میزان تولید بی سابقه است.

وی با اشاره به افزایش تعداد خانوار نوغاندار، گفت: این خانوارها از ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار به ۲۹ هزار و ۵۰۰ خانوار افزایش یافته است.

این مسئول بیان داشت: خوشبختانه توسعه نوغانداری در کشور که به عنوان یکی از طرح‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی برای جهش تولید است که با همت نوغانداران و کارشناسان با وجود شرایط کرونا به اهداف تبیین شده دست یافته است.