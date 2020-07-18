اختصاص ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی افزود: این تسهیلات به دارندگان مجوزهای پشتیبان و افراد مستقل که طرح آنها منطبق بر ظرفیت‌ها و اولویت‌های استان و مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بر اساس رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی موجود در سایت باشد، پرداخت می‌شود.

وی اظهارداشت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات خانگی می‌توانند به سامانه مشاغل خانگی مراجعه و ثبت نام کنند که این طرح‌ها پس از بررسی دستگاه ذیربط و تأیید در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران بعنوان بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وی سقف پرداخت این تسهیلات را برای طرح‌های مستقل ۵۰ میلیون تومان و برای طرح‌های پشتیبان ۲۰۰ میلیون تومان ذکر کرد.

قابل ذکر است سال گذشته ۴۸ میلیارد ریال اعتبار مشاغل خانگی به استان اختصاص داده شده که از این مبلغ حدود ۴۳ میلیارد ریال به ۳۸۲ طرح پرداخت شده است.

امروزه مشاغل خانگی زودبازده و کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای خود اشتغالی و ایجاد اشتغال و درآمد به حساب می‌آیند.