به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در مراسم معرفی و واگذاری مسئولیت حوزههای علمیه بانوان، نقش اجتماعی فارغالتحصیلان مدارس علمیه خواهران را مهم برشمرد و با بیان اینکه باید زمینه نقشآفرینی طلاب خواهر در جامعه فراهم شود افزود: تعامل بین حوزه علمیه با دستگاههای فرهنگی به ویژه آموزشوپرورش و دانشگاه باید برقرار شود تا طلاب به شکل رسمی و قانونی در این مراکز به عنوان استاد، دبیر و … زمینه فعالیت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به نقش بانوان به عنوان نیمی از جمعیت کشور بر اداره و نظارت محافل و مجالس خانگی زنان توسط خواهران طلبه به دلیل برطرف شدن آسیبهای موجود در این زمینه، تاکید کرد و گفت: یکی از خصوصیات مهم حوزههای علمیه انقلابی گری بوده و حوزههای علمیه باید همواره در خط امام، رهبری و انقلاب حرکت کرده و نسبت به حوادث جامعه ساکت و بی تفاوت نباشند.
نماینده ولی فقیه در مازندران، طلاب را سربازان انقلاب اسلامی نامید که باید در فضای مجازی و حقیقی، همه عرصههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … مانند نماز جمعه، راهپیماییها، تشییع شهدا حضور فعال و بصیرانه داشته باشند، همچنین با توجه به تعبیر رهبر معظم انقلاب در ناتوی فرهنگی دشمن قرار داشته و به همین دلیل همه دلسوزان انقلاب باید با جدیت و همت بیشتری حول ولایت و رهبری منسجم شده و جریان انقلاب را تقویت و دشمنان را مأیوس کنند.
حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی تصریح کرد: زیبایی و امکانات مراکز آموزشی دینی موجب جذب و تشویق دختران به تحصیل در حوزه علمیه شده و مسئولان حوزوی به وضعیت ظاهری و فیزیکی مدارس علمیه خواهران توجه ویژهای داشته باشند.
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