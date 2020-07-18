به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه پیرامون بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: استان قزوین در امر مواسات جایگاه مناسبی در این شرایط بحرانی داشت و این مهم نتیجه حضور و مشارکت جدی مردم مؤمن استان قزوین است.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نهضت تعاون و احسان تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تعبیر نهضت تعاون و احسان در حقیقت آغاز عملیات مرحله دوم نهضت مواسات را اعلام کردهاند و لازم است همه با جدیت بیشتر پای کار باشیم.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: همه دشمنان عزم خود را جزم کردهاند تا آتش فتنه را در کشور برافروزند و آمریکاییها در تمام سطوح مدیریتی با یکدیگر هماهنگ شدهاند تا برای حفظ حیات خود، ایران را شعلهور کنند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: انشاءالله تلاش کنیم بخشی از مشکلات معیشتی که مردم با آن دست به گریبان هستند را با تلاش و مشارکت همه اقشار جامعه برطرف کنیم و مرحله دوم را جدیتر و با همافزایی بیشتر از مرحله نخست پیش ببریم.
وی بیان کرد: اینکه رهبری فرمودند مواسات و همدلی مؤمنانه به این خاطر است که اگر عنصر ایمان از این حرکت برداشته شود، مسابقه دنیاطلبانه میشود و این حرکت ارزش خود را از دست میدهد و به همین خاطر تلاش کنیم تا عنصر ایمان و اخلاص از این حرکت فاصله نگیرد.
آیتالله عابدینی در ادامه عنوان کرد: قرآن میفرماید در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و کلمه تعاون فردی نیست بلکه با هم بودن در آن بسیار مهم است، خداوند انسان را به کار جمعی تشویق کرده است و کار مواسات نیز با کار جمعی پیش میرود.
امام جمعه قزوین ادامه داد: خداوند سه عنصر را به عنوان عناصر موفقیت در کار جمعی معرفی کرده است که ایمان، تقوا و تسلیم در برابر خداست و اگر رفتارهای اجتماعی را تحلیل کنیم مشاهده خواهیم کرد که گرفتاریهای ما زمانی است که ایمان، تقوا و تسلیم در برابر خدا را مورد توجه قرار ندادهایم.
وی اظهار کرد: نهضت تعاون و احسان را کوتاه مدت نگاه نکنیم و انشاءالله این جریان با جدیت پای کار باشند و همافزایی داشته باشند تا پایهگذار حرکتهای جدیتر شوند و کار به جایی برسد به جای کمک به کارگران بیکار، شرکتهای تعطیل شده را فعال و بازگشایی کند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: آموزههای دینی به ما میآموزند که محور کارها باید مساجد باشند و مساجد پایگاه نماز و زکات قرار گیرند و برای نهضت تعاون و احسان نیز باید مساجد پایگاه و محور قرار گیرند.
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