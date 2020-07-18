به گزارش خبرگزاری مهر، سیر مطالعاتی آثار و اندیشه امام صدر به مناسبت ایام حج و با خوانش بخش‌هایی از کتاب «عبادت یا عبودیت» به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

عادل پیغامی، استادیار دانشکده‌ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و راهنمای سیرهای مطالعاتی آثار و اندیشه امام موسی صدر، اجرا و ارائه این دوره سیر مطالعاتی غیرحضوری ۳ روزه را برعهده خواهد داشت.

هزینه شرکت در این دوره‌ ۲۰۰۰۰ تومان است و دانش‌آموختگان در پایان این دوره گواهی الکترونیکی حضور را دریافت می‌کنند.

این دوره مطالعاتی از چهارم تا ششم مرداد، ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محیط اسکای روم تشکیل خواهد شد.

در این دوره تعدادی از مقالات و سخنرانی‌های امام صدر که در کتاب «عبادت یا عبودیت» منتشر شده، مطالعه و درباره آنها بحث و گفت‌وگو می شود.

عناوین این مطالب به شرح زیر است:

*حج، سفر ایمان در دو بعد آسمانی و زمینی

*به پیشواز ایام حج

*عید کی ساکت بوده است؟

*نادیده گرفتن درد مردم، کفر و الحاد است

*پیش به سوی اتحاد و انصاف و اصلاح

*ما با خودمان چه کردیم؟

*چرا پرچم آرمان خواهی را به دست دشمن سپردید؟

ثبت نام این دوره غیرحضوری از سایت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر است.

پس از ثبت نام، اطلاعات لازم برای ورود به کلاس برای متقاضیان دوره ارسال خواهد شد.