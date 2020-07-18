شمار جانباختگان کرونا در کرمان به ۳۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا در حال حاضر در بیمارستانهای استان کرمان ۳۵۲ نفر است.
وی ادامه داد: از بین این تعداد ۱۸۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۳۶ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۸۳ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ۱۴ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۳۲ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند.
شفیعی بیان کرد: از ابتدای آغاز اپیدمی کرونا تا کنون سه هزار و ۵۳ مورد به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستانهای سطح استان کرمان بستری شده اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستانهای کرمان بستری شده اند که از این تعداد ۲۹ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شش مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۳۲ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و چهار مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم هستند.
وی همچنین از درگذشت ۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: موارد فوتی جدید شامل دو نفر از شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سه مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، یک مورد شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم و سه مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.
شفیعی بیان کرد: مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدای اپیدمی تا کنون در استان کرمان به ۳۰۰ نفر رسیده است.
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