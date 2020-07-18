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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۰

تداوم اعتراضات ضد واشنگتن؛

سوری ها پرچم آمریکا را به آتش کشیدند

سوری ها پرچم آمریکا را به آتش کشیدند

منابع سوری از برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در شمال سوریه و به آتش کشیدن پرچم آمریکا از سوی تظاهرات کنندگان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی ساکنان روستای فرفره در حومه شهر قامشلی در شمال این کشور خبر دادند و اعلام کردند: تظاهرات کنندگان خواستار خروج نظامیان آمریکایی و ترکیه از اراضی سوریه شدند.

تظاهرات کنندگان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

در روستای القصیر در حومه شهر قامشلی هم تظاهراتی در محکومیت‌های تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه سوریه برگزار و بر خروج نظامیان آمریکایی و ترکیه‌ای از اراضی سوریه تاکید شد.

همچنین ساکنان روستای ابو ذویل در حومه جنوبی قامشلی نیز تظاهرات مشابهی در روز پنجشنبه علیه دخالت‌های آمریکا و ترکیه در منطقه برگزار کردند.

چند روز قبل هم ساکنان شهر قامشلی با برگزاری تجمعی در این شهر واقع در شمال سوریه علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و قانون موسوم به سزار شعار دادند و خواستار خروج نظامیان ترکیه‌ای و آمریکایی از اراضی سوریه شدند.

در این تظاهرات از ارتش سوریه و اقدامات آن در پاکسازی سوریه از لوث تروریست‌ها و بیرون راندن اشغالگران حمایت به عمل آمد و بر بازسازی ویرانی‌های که جنگ علیه سوریه به دنبال داشته است، تاکید شد.

فراس فرح از شرکت کنندگان در این تجمع ضد آمریکایی، گفت: ما خواستار خروج اشغالگران ترکیه‌ای و آمریکایی از سوریه هستیم.

واثق العاکوب یکی دیگر از ساکنان شهر قامشلی بیان کرد: من به این خاطر در این تجمع اعتراض آمیز شرکت کرده ام تا مخالفت خود را با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیه‌ای در اراضی سوریه اعلام کنم.

جاسم شتیوی از دیگر شرکت کنندگان در این تجمع ضد آمریکایی اعلام کرد: اشغالگران آمریکایی و ترکیه‌ای باید از اراضی سوریه خارج شوند.

فائزه القادری رئیس یک مرکز فرهنگی در قامشلی هم گفت: قانون سزار ظالمانه است و آنها حق ندارند که ما را از زندگی محروم کنند. ما خواستار خروج نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای از اراضی کشورمان هستیم.

کد مطلب 4976867

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