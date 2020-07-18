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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۲

شمخانی خطاب به پمپئو:

اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از لاف‌های احمقانه است

اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از لاف‌های احمقانه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، نوشت: اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از لاف‌های احمقانه و بی پشتوانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود نسبت به سخنان «مایک پمپئو» که گفته بود در قبال ایران رویکرد جدیدی اتخاذ شده است، واکنش نشان داد.

وی نوشت: پمپئو گفته ما در قبال ایران از اساس تغییر رفتار داده‌ایم، چون در برابر آنها فقط قدرت جواب می‌دهد، نه مماشات. بیش از ۴۰ سال است که همه قدرت خود را برای شکست خود به کار برده، اما همچنان ناکام هستید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند، بهتر از لاف‌های احمقانه و بی‌پشتوانه است.

به گزارش مهر، «پمپئو» که به قول وزیر امور خارجه ایران به وزیر نفرت کابینه «ترامپ» تبدیل شده است، در دس مونیس ایالت ایوا، مدعی شد: کشورهایی چون ایران تنها به زور جواب می‌دهند نه به مماشات.

او ادعا کرد: دولت فعلی این کشور روند دولت سابق این کشور را معکوس کرده است و ما توافق را رها کردیم و سیاست جدیدی در قبال ایران اجرا کردیم.

کد مطلب 4976869
محسن احدی

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