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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۲

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه خبر داد؛

افزایش تعامل بین کمیته امداد و سپاه برای ارائه خدمات به محرومان

افزایش تعامل بین کمیته امداد و سپاه برای ارائه خدمات به محرومان

ایلام-فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه از افزایش تعامل بین کمیته امداد و سپاه برای افزایش خدمات به محرومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حزنی ظهر امروز شنبه در آیین واگذاری همزمان ۱۶۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایلام اظهار کرد: خوشبختانه تعامل و همکاری بین کمیته امداد و سپاه در خدمت به محرومان در حد بسیار مطلوب بوده و این دو نهاد دستگاه خدمات زیادی را در قالب این همکاری‌ها به محرومین ارائه داده‌اند.

وی افزود: ساخت ۶۳۰ واحد مسکونی برای نیازمندان استان ایلامی نمونه بارزی از همکاری بسیار مطلوب کمیته امداد و سپاه پاسداران است و ما آمادگی داریم که پروژه‌های بیشتری را در این استان برای قشر محروم و نیازمند اجرایی کنیم.

وی افزود: در زمینه تکمیل ۶۲ واحد مسکونی دیگر از فاز دوم برای مددجویان این استان آمادگی داریم و سپاه به تعهدات خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

سردار حزنی با تمجید از خدمات کمیته امداد استان ایلام در زمینه ساخت مسکن برای قشر محروم و نیازمند تصریح کرد: قطعاً اگر کمیته امداد نبود این مددجویان تا سال‌های سال صاحب مسکن مناسب نمی‌شدند.

مدیرکل کمیته امداد ایلام نیز در این مراسم گفت: کمیته امداد و سپاه پاسداران به عنوان دو نهاد انقلابی خوشبختانه همکاری‌ها و تعاملات بسیار خوبی در زمینه محرومیت زدایی و خدمت به نیازمندان دارند.

قنبر موسی نژاد افزود: یکی از این زمینه‌های همکاری ساخت ۶۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان این استان با همکاری سپاه و کمیته امداد بوده که در دو فاز اجرایی شده است.

کد مطلب 4976871

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