افزایش تعامل بین کمیته امداد و سپاه برای ارائه خدمات به محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حزنی ظهر امروز شنبه در آیین واگذاری همزمان ۱۶۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایلام اظهار کرد: خوشبختانه تعامل و همکاری بین کمیته امداد و سپاه در خدمت به محرومان در حد بسیار مطلوب بوده و این دو نهاد دستگاه خدمات زیادی را در قالب این همکاری‌ها به محرومین ارائه داده‌اند.

وی افزود: ساخت ۶۳۰ واحد مسکونی برای نیازمندان استان ایلامی نمونه بارزی از همکاری بسیار مطلوب کمیته امداد و سپاه پاسداران است و ما آمادگی داریم که پروژه‌های بیشتری را در این استان برای قشر محروم و نیازمند اجرایی کنیم.

وی افزود: در زمینه تکمیل ۶۲ واحد مسکونی دیگر از فاز دوم برای مددجویان این استان آمادگی داریم و سپاه به تعهدات خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

سردار حزنی با تمجید از خدمات کمیته امداد استان ایلام در زمینه ساخت مسکن برای قشر محروم و نیازمند تصریح کرد: قطعاً اگر کمیته امداد نبود این مددجویان تا سال‌های سال صاحب مسکن مناسب نمی‌شدند.

مدیرکل کمیته امداد ایلام نیز در این مراسم گفت: کمیته امداد و سپاه پاسداران به عنوان دو نهاد انقلابی خوشبختانه همکاری‌ها و تعاملات بسیار خوبی در زمینه محرومیت زدایی و خدمت به نیازمندان دارند.

قنبر موسی نژاد افزود: یکی از این زمینه‌های همکاری ساخت ۶۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان این استان با همکاری سپاه و کمیته امداد بوده که در دو فاز اجرایی شده است.