معرفی فیلم های سینمایی شبکه های سیما در پنجمین هفته تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، فیلم های «قصر شیرین»، «زمان روراستی»، «مکاتبه»، «شمالگان»، «کنت مونت کریستو»، «انجمن شاعران مرده»، «از فاصله نزدیک»، «سریع و خشن ۸»، «کیفر»، «قانون بازار»، «خواستگاری»، «ای رفیق»، «نورم خرس شمالی»، «یک تابستان پر هیجان»، «رابینسون کروزو»، «مردی که درد حالیش نمی شه»، «هواپیماها»، «نفس بکش»، «اقبال کودک شجاع»، «تولد یک پروانه»، «نبرد خرگوشی»، «تپلی و من»، «جیمی نوترون»، «فردی»، «دودم»، «مومون سرزمین نینجاها»، «توت فرنگی های کوچولو»، «ویلی گنجشکه»، «آلفا و امگا ۳»، «وقتی مارنی آنجا بود»، «پرنده‌های دوست‌داشتنی»، «پاچی دایناسور» و «دوچرخه‌ها» از شنبه ۲۸ تیر تا چهارشنبه ۱ مرداد ماه از شبکه های چهار، پنج، امید و کودک سیما پخش می شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «قصر شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی شنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جلال مرادی ۴۲ ساله در طی تصادفی خانواده‌ای را به قتل می‌رساند اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته می‌شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر می‌رود، پس از دو سال به شهرش بازمی‌گردد ... .

حامد بهداد، ژیلا شاهی و یونا تدین در فیلم سینمایی «قصر شیرین» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «زمان روراستی» به کارگردانی اولو گروسبارد یکشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی داستین هافمن، ترزا راسل و هری دین استانتن آمده است: ماکس دمبو خلافکار سابقه‌دار به صورت مشروط از زندان آزاد می‌شود و باید تحت نظر ستوان ارل فرانک باشد. اما ماکس به همراه تبهکاری به نام جری تصمیم به سرقت از یک جواهرفروشی از بورلی هیلز می‌گیرند. ماکس و جری پس از سرقت به خیابان می‌آیند، با پلیس درگیر می‌شوند و ... .

فیلم سینمایی «مکاتبه» به کارگردانی جوزپه تورناتوره دوشنبه ۳۰ تیر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

داستان فیلم با بازی جرمی آیرونز، اولگا کوریلنکو و شانا مک‌دونالد در مورد استاد دانشگاه اخترشناسی است که با یکی از دانشجویان خود ازدواج می کند. آنها علی رغم اختلاف سنی زیادشان زندگی خوبی دارند اما استاد می داند به زودی در اثر بیماری سرطان از دنیا خواهد رفت اما نمی خواهد همسرش را ناراحت کند به همین خاطر بیماری اش را از او مخفی نگه می دارد و زمانی که بیماری اش به اوج می رسد به همسرش می گوید برای کار باید از کشور خارج شود. او بعد از خروج از کشور از طریق ایمیل، نامه، ارسال هدیه و ... با همسرش در تماس است تا این که همسرش در دانشگاه خبر مرگ او را می شنود و ... .

فیلم سینمایی «شمالگان» به کارگردانی جو پنا سه شنبه ۳۱ تیر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مدس میکلسن و ماریا تلما اسمارادوتیر آمده است: یک خلبان هواپیما در قطب شمال سقوط کرده و جان سالم به در برده است، منتظر رسیدن گروه نجات است که هلیکوپتر گروه نجات هم سقوط می کند و دو سرنشین آن کشته می شوند. سر نشین سوم که یک زن است زخمی شده و خلبان به او کمک می کند ولی او در می یابد در اثر جراحتی که زن برداشته امکان دارد بر اثر عفونت زخمش بمیرد. او به ناچار زن را با یک برانکارد به سمت منطقه ای که حدس می زند پایگاهی در آنجا وجود دارد می برد که ... .

فیلم سینمایی «کنت مونت کریستو» به کارگردانی کوین رینولدز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

خلاصه داستان فیلم با بازی جیمز کاویزل، گای پیرس، ریچارد هریس، داگمارا دومینژک و جیمز فرین از این قرار است که ادموند دانتس پس از ازدواج با دختری به نام مرسدس با یک پاپوش توسط فرناند رقیب تجاری اش مدت چهار سال زندانی می شود. ادموند دانتس در زندان با زندانی دیگری به نام آبه فاریا دوست می شود. آبه فاریا پیرمردی است که سال های بسیاری را به کندن تونل مشغول بوده است. پیرمرد در یک حادثه می میرد. اما در لحظه مرگ نقشه گنج معروف کنت مونت کریستو را در اختیار ادموند دانتس می گذارد. دانتس با تلاش بسیار از زندان می گریزد و گنج را به دست می آورد و با نام کنت مونت کریستو به شهر خودش بازمی گردد که ... .

شبکه پنج سیما

فیلم سینمایی «از فاصله نزدیک» به کارگردانی جو لینج، شنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱ بامداد از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فرانک گریلو، استوارت اف. ویلسون و باستر ریوز خواهیم دید: تارین و پال زن و شوهر سیاهپوستی هستند که در انتظار به دنیا آمدن فرزندشان هستند. پال پرستار است او توسط فردی به نام متیو تهدید می شود که در صورتی که برادرش آبراهام را که در بیماستان آنها بستری است فراری ندهد دیگر تارین را نخواهد دید. پال متوجه می شود که تارین توسط متیو گروگان گرفته شده است و آبراهام را هر طور که شده از بیمارستان فراری می دهد و بعد متوجه می شود که بارزسی به نام لوئیس خودش دست به قتل معاون دادستان زده و آن را به گردن آبراهام انداخته است. لوئیس دو قتل دیگر هم انجام می دهد . پال سعی می کند به کمک آبراهام همسرش را نجات دهد و ... .

فیلم سینمایی «سریع و خشن ۸» به کارگردانی اِف گری گری، یکشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۱ بامداد از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وین دیزل، دواین جانسون، میشل رودریگز، ترسی گیبسون، لوداکریس و لوکاس بلک آمده است: زمانی که یک زن مرموز به نام سیفر، دامینیک تورتو را اغفال می کند تا وارد دنیای جرم و جنایت شود و به نزدیکانش پشت کند، گروه او مورد آزمایشی سخت قرار می گیرد و ... .

فیلم سینمایی «کیفر» به کارگردانی دانی دی لا تور، دوشنبه ۳۰ تیر ماه ساعت ۱ بامداد از شبکه پنج پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لوییس توزار، خاویر گوتیریز و الویرا مینگوئز آمده است: کارلوس رئیس بانک است که با دو فرزندش و همسرش زندگی خوبی دارد یک روز که بچه هایش را می خواهد به مدرسه ببرد یک ناشناس تماس گرفته و به او می گوید که اگر هر کدام از آنها از ماشین پیاده شوند بمبی که در ماشین کار گذاشته منفجر خواهد شد. او با همکارش تماس می گیرد و متوجه می شود که ناشناس به او زنگ زده و قتی کارلوس با ماشین نزدیک او می شود ماشین همکارش منفجر شده و پسر کارلوس زخمی می شود و مدام مرد ناشناس با او در تماس است و کارلوس التماس می کند که پسرش را به بیمارستان برساند که ... .

فیلم سینمایی «قانون بازار» به کارگردانی استفان بریز، سه شنبه ۳۱ تیر ماه ساعت ۱ بامداد از شبکه پنج پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینست لیندون، کارین دی میربک و ماتیو اسچالر آمده است: تی‌یری مردی نه چندان جوان بیکار شده و به‌تازگی کارورزی خود برای آموزش کار با ماشین‌آلات ساختمانی را به پایان رسانده، ولی چون سابقه کار در کارهای ساختمانی را ندارد، به او کار نمی‌دهند. حالا او باید یک دوره کارورزی دیگر را بگذراند اما باز تضمینی برای یافتن شغل نخواهد بود. او یک پسر معلول اما با استعداد دارد و می تواند بورس یک دانشگاه را بگیرد. لذا تی‌یری باید بتواند هزینه‌های تحصیلی او را بپردازد ... .

فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی مهدی فخیم زاده، چهارشنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱ بامداد از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: پیرمردی به نام جواد جلالی با داشتن چندین فرزند و نوه بر اثر تشویق دوستان تصمیم می گیرد پس از سی سال که از فوت همسرش گذشته از نو ازدواج کند. او با پیرزنی، که همسن و سال خود اوست، آشنا می شود. اما فرزندان آن دو با این امر به شدت مخالفت می کنند و ... .

ثریا قاسمی، مرحوم هادی اسلامی و اسماعیل محرابی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

فیلم سینمایی «ای رفیق» به کارگردانی آبشیک زین، پنجشنبه ۲ مرداد ماه ساعت ۱ بامداد از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دارشان جاریوالا و مانجو جوشی خواهیم دید: چاکا و تینو دو دوست بسیار صمیمی هستند که همیشه با هم هستند. آنها برای پول درآوردن از یکی از دوستانشان که نقاش است درخواست می‌کنند که یک نقاشی کپی بکشد و چاکا بدون اطلاع تینو آن را می‌فروشد و بعد که متوجه اشتباهش می‌شود با دوستانش سعی می‌کند قبل از اینکه آبروریزی شود نقاشی را پس بگیرند ... .

شبکه امید سیما

فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی» به کارگردانی تریور وال، شنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۹ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: انسان ها به قطب شمال برای زندگی روی آورده‌اند و یک شرکت توسعه املاک قصد دارد که قطب شمال را به مناطق مسکونی تبدیل کند. نورم و دوستانش که در قطب شمال زندگی می‌کنند و این امر را خطری بزرگ برای جانشان می‌دانند، تصمیم می‌گیرند که به نیویورک مهاجرت کنند و ... .

فیلم سینمایی «یک تابستان پر هیجان» به کارگردانی فرانسیس لکلرک، شنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: با آغاز تابستان مدرسه‌ای که مارتن و دوستانش در آن درس می‌خوانند شروع به گرفتن بازیکنان جدید برای تیم بیس‌بال می‌کند، مارتن علاقه زیادی به بازی در تیم داشته و علی رغم خواست پدرش مصر است در این تابستان وقت خود را روی بازی بیس‌بال بگذارد، اما او و همین طور دوستانش همه در انتخابی تیم رد می‌شوند. مارتن که این مسئله را سرشکستگی دانسته از انتخاب نشدنش به پدر و مادرش چیزی نمی‌گوید تا این که پدرش به یکی از مسابقات آنها آمده و متوجه عدم حضور فرزندش می‌شود. او بعد از صحبت با مارتن از این که این‌بار هم همان افراد قبلی وارد تیم شده‌اند ناراحت شده و تصمیم گرفته تا تیم جدیدی تشکیل دهد ... .

فیلم سینمایی «رابینسون کروزو» به کارگردانی وینسنت کستلوت و بن استاسن، یکشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۹ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: با ورود رابینسون کروزو به جزیره ای که ساکن های آن تنها حیوانات هستند و آشنایی او با طوطی به نام سه شنبه و دوستانش حوادث جالب و هیجان انگیزی اتفاق می افتد و ... .

فیلم سینمایی «مردی که درد حالیش نمی شه» به کارگردانی واسان بالا، یکشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سوریا جوانی است که به دلیل بیماری مادرزادی، هیچ دردی را حس نمی‌کند. او که در کودکی، مادرش را در حادثه دزدی گردنبدنش از دست داده، حال با یادگیری فنون رزمی سعی دارد انتقام مادرش را بگیرد. اما ... .

فیلم سینمایی «هواپیماها» به کارگردانی کالی هال، دوشنبه ۳۰ تیر ماه ساعت ۹ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک هواپیمای سمپاش که در یک مزرعه کار می کند، همیشه رویای شرکت در مسابقات پرواز دور دنیا را دارد. او به کمک یک هواپیما جنگی که در آشیانه وجود دارد تمرین می کند و در مسابقات انتخابی مرحله اول، رتبه سوم را می گیرد. بعد از ورود سمپاش به مسابقات اصلی با رقبای حرفه ای و جدیدی مواجه می شود و یکی از آنها که به او حسادت می کند، سعی دارد با ترفندهای مختلف اورا از دور رقابت خارج کند که ... .

فیلم سینمایی «نفس بکش» به کارگردانی اندی سرکیس، دوشنبه ۳۰ تیر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم، برداشتی واقعی از زندگی رابین کاواندیس است که طی سفری به آفریقا، دچار ویروس فلج اطفال شده و قادر به حرکت و نفس کشیدن نیست و به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و در بیمارستان به زندگی ادامه می دهد. دایانا همسرش، بعد از زایمان او را به بیمارستانی در انگلیس منتقل می کند و با تمام وجود از او مراقبت کرده و به او روحیه ادامه به زندگی می دهد. رابین که ضمنا دچار افسردگی نیز می شود از دایانا می خواهد تا او را از بیمارستان به منزل ببرد. با وجود تمام سختی ها و با تهیه یک دستگاه تنفس مصنوعی، رابین به منزل می رود. آنها با کمک و همراهی دوستانشان، موفق به طراحی یک صندلی متحرک با تعبیه یک دستگاه اکسیژن می شوند که ... .

فیلم سینمایی «اقبال کودک شجاع» به کارگردانی «مایکل فوزیلر»، سه شنبه ۳۱ تیر ماه ساعت ۹ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان فیلم در مورد پسری است که برای خرید داروی برادرش به بازار می‌رود اما در راه زندانی بچه دزدها می شود تا به کار اجباری قالی بافی مشغول شود در این بین همه به هنر زیبای او پی می برند ... .

فیلم سینمایی «تولد یک پروانه» به کارگردانی مجتبی راعی، سه شنبه ۳۱ تیر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: آقا اسماعیل با زن بیوه ای که یک پسر و یک دختر دارد ازدواج می کند و منتظر به دنیا آمدن فرزندش است اما همسرش موقع وضع حمل از دنیا می رود. مرد که با پسر نوجوان زنش تا به حال ارتباط خوبی نداشته با او دوست می شود و پسر هم سعی می کند او را تسلی دهد و ... .

یاشار محمودی و محمد ناجی در فیلم سینمایی «تولد یک پروانه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نبرد خرگوشی» به کارگردانی یل گلوک، چهارشنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۹ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک خرگوش سرکش و بازیگوش به اسم پیتر در تلاش است تا دزدکی وارد باغ سبزیجات یک کشاورز شود اما ... .

فیلم سینمایی «تپلی و من» به کارگردانی حسین قناعت، چهارشنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم «تپلی و من» داستان مردی به نام رامین را روایت می‌کند که در رشته کارگردانی تحصیل کرده ولی به خاطر ننوشتن فیلمنامه‌های جذاب، به ناچار در یک مرکز آموزشی هنری به همراه دوست خود کتایون کار می‌کند. یک روز او به‌طور اتفاقی شخصیت دوران کودکی خودش که اسمش تپلی است را در خانه اش پیدا می‌کند و بعد از مشورت با روانشناس، متوجه می‌شود که تپلی از گذشته آمده تا اتفاقی را که باعث از بین رفتن اعتماد به نفس رامین شده به او بگوید تا رامین در گذشته سفر کند و از آن اتفاق جلوگیری کند اما ... .

حسن معجونی، میترا حجار و سامیار محمدی در این فیلم بازی کرده اند.

شبکه کودک سیما

انیمیشن سینمایی «توت فرنگی های کوچولو» به کارگردانی موریل فارین، شنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در شهر توت‌فرنگی‌های کوچولو، یک انتخابات برای انتخاب پرنسس شهر برگزار شده است که در آن بچه‌ها با هم مسابقه می‌دهند. از میان بچه‌ها توت‌فرنگی و پرتقال برای پرنسس شدن در انتخابات برنده می‌شوند و برای تبلیغات و جمع کردن رأی با هم رقابت می‌کنند. اما دوستانشان برای کمک و انتخاب هرکدام از آنها دچار تردید شده‌اند ... .

انیمیشن سینمایی «ویلی گنجشکه» به کارگردانی جیمی هیوارد، یکشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان از این قرار است که پسری به‌نام ویلی با خواهر و مادرش در آپارتمانی زندگی می‌کند. او هر از گاهی با شیطنت‌هایش، حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. از جمله این حیوانات گربه‌ای است که در اطراف خانه آنها زندگی می‌کند. روزی ویلی قصد دارد با سنگ گنجشکی را هدف قرار دهد اما موفق نمی‌شود، در این میان پیرزنی که مدعی حفاظت از حقوق حیوانات است پیش او آمده و به خاطر این کار ویلی را مؤاخذ می‌کند. سپس پیرزن با اسپری مخصوصی که دارد، او را تبدیل به گنجشک می‌کند ... .

انیمیشن سینمایی «آلفا و امگا -۳» به کارگردانی ریچارد ریچ و فرانک نیسن، دوشنبه ۳۰ تیر ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان از این قرار است که سه توله گرگ قصه‌هایی از وجود سایه جنگل می شنوند و برای پیدا کردن آن می روند. رانت که کوچک ترین فرزند است متوجه می شود که روح جنگل از یک گرگ ماده محافظت می کند که به دلیل تفاوتش در کودکی از گله رانده شده است. رانت به کمک پدر و مادرش گرگ بد قصه را از بین برده و ماده گرگ را به گله خود معرفی می کند تا عضوی از آنان باشد. روزی دیگر هامفری و کیت تصمیم می گیرند به همراه سه فرزندشان به یک سفر خانوادگی بروند که ... .

انیمیشن سینمایی «وقتی مارنی آنجا بود» به کارگردانی هیروماسا یانیبایاشی، سه شنبه ۳۱ تیر ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: آنا، دخترک تنهایی است که هیچ دوستی ندارد و به‌ شدت از این تنهایی رنج می‌برد به همین دلیل پدر و مادرش تصمیم می‌گیرند برای عوض کردن حال و هوایش او را به سفر بفرستند. آنا ساساکی، یک دختر ۱۲ ساله درون‌گرا است که در شهر ساپورو زندگی می‌کند. او مبتلا به بیماری آسم است و معمولاً گوشه‌گیر بوده و ارتباط کمی با دیگران دارد. دکتر آنا بعد از آخرین باری که او به سرفه افتاد و از حال رفت از پدر و مادرش خواست تا ... .

انیمیشن سینمایی «پرنده‌های دوست‌داشتنی» به کارگردانی آرنی آسجیرسون، چهارشنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان آمده است: وقت بهار رسیده و پرنده‌های مهاجر به شمال بازگشته‌اند؛ جایی که اورلاندو، عقاب وحشی، همیشه در کمین آنها برای شکار است. پدر و مادر ریجیک پرنده مهاجر، او را در شمال به دنیا آورده‌اند. پرنده‌ها همیشه مراقب هستند تا در کمین اورلاندو نیفتند اما وقتی پرند کوچک تلاش می‌کند پرواز کند عقاب او را می‌گیرد و پدرش در تلاش برای نجات او جانش را از دست می‌دهد. ریجیک پس از آن نمی‌تواند پرواز کند به همین خاطر از دسته‌اش جا می‌ماند ... .