هجمه العربیه به مقاومت فلسطین خدمت به صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الان، انجمن روزنامه نگاران فلسطینی امروز شنبه، هجمه شبکه العربیه سعودی برای خدشه وارد کردن به وجهه مقاومت فلسطین را محکوم کرد.

در بیانیه این انجمن آمده است: با نهایت تأسف هجمه شبکه العربیه به منظور خدشه وارد کردن به وجهه مقاومت فلسطین را دنبال کردیم که این شبکه همه تلاش خود را برای نابودی وجهه درخشان مبارزه ملت فلسطین برای دست یابی به حقش در تعیین سرنوشت با اسوه قرار دادن ملت‌های آزاده، به کار گرفته است.

در این بیانیه آمده است: این تحولی خطرناک در راستای خدمت به اهداف و خواسته‌های اشغالگران اسرائیلی است؛ موضوعی که هر انسان آزاده و شریف و باوجدانی، از آن اجتناب می ورزد.

انجمن روزنامه نگاران فلسطینی از شبکه العربیه سعودی خواست که دست از این هجمه بردارد و تلاش خود را برای خدمت به آرمان فلسطین و رسوا کردن جنایات اشغالگران علیه مقدسات اسلامی و مسیحی و طرح‌های چپاول سرزمین فلسطین از سوی این رژیم به کار گیرد و اعراب و مسلمانان را برای یاری فلسطین بر حق در برابر رژیم صهیونیستی باطل، بسیج کند.

گفتنی است که جنبش مقاومت اسلامی «حماس» روز، سه‌شنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود: شبکه سعودی العربیه و برخی دیگر از رسانه‌ها بر اساس یک سری اتهامات و دروغ‌های دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، علیه مقاومت هجمه کرده و به انتشار خبرهای گمراه‌کننده پرداخته‌اند.

حماس ضمن محکوم کردن این هجمه تبلیغاتی اعلام کرد: آنچه العربیه و دیگر رسانه‌های همسوی آن انجام می‌دهند، برای ضربه زدن به مقاومت ملت فلسطین و اعتماد آنها به مقاومت و آزادسازی فلسطین است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس تصریح کرد: گزارش‌های این شبکه سعودی علیه مقاومت در راستای سیاست‌های رژیم صهیونیستی و سناریوهای مستمر آن ضد ملت فلسطین و حذف حق و حقوق تاریخی آن است.

شبکه العربیه روز یکشنبه گذشته مدعی شده بود که وزارت داخلی غزه ۱۶ نفر از نیروهای گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را به اتهام همکاری با رژیم اشغالگر بازداشت کرد.